Infortunio Giroud, c’è cauto ottimismo: gli aggiornamenti

Le ultime notizie sulle condizioni di Giroud, infortunato con Francia: si attende di capire l’entità precisa del problema accusato.

Il timore di ogni club quando c’è la sosta nazionali è che qualche giocatore si possa infortunare. Ieri sera il Milan ha ricevuto una notizia negativa: Olivier Giroud si è infortunato.

Al 25′ di Francia-Irlanda l’attaccante ha lasciato il campo a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. È apparso abbastanza dolorante, anche se è uscito con le sue gambe e dallo staff della nazionale francese non è trapelata preoccupazione. Lo stesso giocatore si è detto abbastanza tranquillo e fiducioso di poter esserci per il derby contro l’Inter di sabato 16 settembre.

Milan, Giroud infortunato: quali sono le sue condizioni?

Secondo quanto appreso da Sky Sport, c’è del cauto ottimismo in merito alle condizioni fisiche di Giroud. Devono essere svolti gli esami strumentali per avere un quadro chiaro e completo. Dal Milan non trapela preoccupazione, al momento.

Per Stefano Pioli sarebbe una brutta regola dover rinunciare a un calciatore così importante. L’auspicio è che non si tratti di un infortunio serio, ma di qualcosa di risolvibile in pochi giorni. Dopo il derby ci sono Newcastle United, Verona, Cagliari, Lazio, Borussia Dortmund e Genoa prima della seconda sosta nazionali della stagione. Un tour de force nel quale c’è bisogno di tutto l’organico per affrontare al meglio le tante partite in calendario.

Nel caso in cui Olivier dovesse saltare uno o più match, diventerebbe interessante vedere quale scelta farebbe Pioli per sostituirlo. Fiducia all’ultimo arrivato Luka Jovic o a Noah Okafor? Speriamo che il mister non si ritrovi a dover fare a meno del suo numero 9, che comunque con tanti impegni ravvicinati andrà inevitabilmente gestito. Non può giocare sempre, va per i 37 anni.