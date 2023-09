Milan, il vice Theo ad un passo: la conferma del terzino

Filtrano delle dichiarazioni e delle conferme cruciali sul tentativo del Milan di acquistare il terzino in estate. E’ stato il giocatore a parlare

Il Milan ha concluso il suo mercato estivo con dieci colpi in entrata messi a segno. Non si può che essere soddisfatti di quanto fatto dalla nuova dirigenza. La conferma è arrivata dal campo, con la squadra di Stefano Pioli evoluta nel gioco, nelle idee e nella forza tecnica. Ogni reparto è stato migliorato: dalla porta, alla difesa, al centrocampo e infine all’attacco. Certo, diversi colpi sono sfumati e Furlani ha dovuto per forza di cose trovare delle alternative e quindi cambiare obiettivo.

Un ruolo, cruciale, in cui però alla fine non si è investito è quello del terzino sinistro. Nessun vice Theo Hernandez è stato acquistato, dunque. Nonostante da tempo si senta forte la necessità di trovare un valido sostituto al francese. Cosa che non era certamente Fodé Ballo-Touré, non a caso ceduto in prestito secco al Fulham nelle ultime battute del mercato. La sensazione è che Stefano Pioli punterà sul giovane Bartesaghi, talento della Primavera, per rinforzare con freschezza e qualità la fascia sinistra di difesa.

Ma il Milan, come torna a confermare l’esperto di mercato, ci ha provato ad acquistare un valido terzino da affiancare a Theo Hernandez nel corso dell’estate. Di seguito i dettagli.

Milan, parla il terzino: “Ho avuto offerte”

Al termine del mercato, l’esperto Matteo Moretto aveva raccontato di un tentativo di scambio con il Real Betis tra Alexis Saelemaekers e Juan Miranda, terzino sinistro cresciuto nel Barcellona. Uno scambio saltato in fretta, dato che c’era una netta differenza nella valutazione economica dei due giocatori. Alla fine, Saelemaekers si è trasferito al Bologna, mentre Miranda è rimasto a Siviglia, sponda biancoverde. Ma quello dello spagnolo avrebbe certamente rappresentato un nome di livello per il Milan e la sua fascia sinistra. Un nuovo tentativo non è escluso, dato che il contratto del classe 2000 è in scadenza la prossima estate. Il Real Betis punta al rinnovo, ma il giocatore potrebbe impuntarsi sulla cessione.

Intanto, lo stesso Miranda ha dichiarato ai microfoni di Eldesmarque: “Sì, abbiamo avuto delle offerte, ma mi trovo molto bene qui. Sappiamo com’è la situazione del club e nel calcio non si sa mai, ma sono molto contento”. Parole riportate dallo stesso Matteo Moretto, che ha concluso confermando che è stato il Milan il club maggiormente interessato al giocatore. Miranda lo ha sottolineato, nel calcio non si sa mai. Da capire se Furlani vorrà presto rifarsi avanti per regalare a Stefano Pioli un degno vice Theo.