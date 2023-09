Nuovo Stadio Milan, la rivelazione su San Donato: “Progetto in arrivo”

Intervista cruciale per Il Giorno dall’Assessore di San Donato Milanese. Rivelazioni importanti sulla volontà del Milan di edificare il nuovo stadio

Il Milan mantiene tra le sue priorità quella di costruire uno stadio di proprietà che possa garantire prestigio ma anche un aumento degli introiti economici. Un passo assolutamente necessario, come ha ben chiaro la proprietà rossonera RedBird. Dopo le peripezie per l’area San Siro, e la possibilità sfumata per l’area La Maura, è sempre più concreta la possibilità che il club rossonero punti ad edificare il nuovo stadio nell’area San Francesco di San Donato Milanese. Anzi, pare che non ci siano più dubbi che sia quella la zona prescelta dalla proprietà RedBird per avanzare senza difficoltà nell’obiettivo.

L’idea è quella di costruire un impianto da 65-70 mila posti, con una vasta aerea commerciale attorno, fatta di negozi e ristoranti. Non dovrà mancare anche il Museo Milan, per attrarre sempre più tifosi anche quando non ci sono eventi sportivi in programma. E arriva una conferma importantissima sul fatto che il Diavolo sia sempre più orientato sull’area di San Donato Milanese. Ai microfoni de Il Giorno ha parlato l’Assessore ai Lavori Pubblici del comune meneghino, Alessandro Mistretta. “L’interlocuzione tra il nostro Comune e la società calcistica è aperta, l’interesse del Milan per San Donato è reale e concreto” ha dichiarato l’Assessore, il quale ha aggiunto dettagli cruciali.

Milan, stadio a San Donato: le novità sul progetto

L’Assessore Alessandro Mistretta ha rivelato in seguito che il Milan “nel giro di qualche settimana potrebbe presentare un progetto”. Si corre dunque veloce verso la concretezza. Il programma e l’iter sarebbero attesi nel Comune di San Donato entro la fine di settembre, sottolinea il Giorno. Nel frattempo, il club rossonero ha cominciato a lavorare alla viabilità nei dintorni dell’area San Francesco. Si ipotizza la creazione di due piste ciclo-pedonali che scavalcheranno rispettivamente la tangenziale e l’autostrada per raggiungere il nuovo stadio.

Su tale tema ha così concluso l’Assessore Mistretta: “Si tratta di ipotesi che dovranno collocarsi in una più complessiva riorganizzazione della viabilità, da decidere in accordo con Autostrade, Rfi e gli enti sovraccomunali all’intero di appositi tavoli di confronto”. Per quanto riguarda i tempi di costruzione, riferisce la medesima fonte, l’obiettivo potrebbe essere quello di avere il nuovo Stadio pronto per il 2029, anno in cui si festeggerà il 130esimo anniversario di fondazione dell’AC Milan. Non ci resta dunque che attendere novità decisive. Il Diavolo corre verso San Donato.