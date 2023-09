Milan, Musah spiega: “Ecco qual è il mio vero ruolo”

Il giovane statunitense Yunus Musah ha parlato di sé, del suo ambientamento a Milanello e delle sue caratteristiche dagli States.

Tra i tanti acquisti effettuati dal Milan nell’ultima sessione di calciomercato, ben dieci, spunta anche un calciatore molto giovane che è stato da subito considerato un predestinato. Per questo i rossoneri non se lo sono voluti far scappare.

Parliamo del centrocampista Yunus Musah, calciatore statunitense che il Milan ha ingaggiato dal Valencia per circa 20 milioni di euro. Un’operazione soprattutto in vista del futuro, visto che questo elemento è un classe 2002 e ha ancora tutto da dimostrare nel calcio che conta.

Musah è però già un calciatore di alto rango. Ha disputato un’ottima stagione a Valencia nell’ultimo campionato spagnolo ed è un titolare della nazionale USA, con cui ha già giocato i Mondiali nel 2022. Insomma, un giovane veterano per rimpolpare la linea mediana del Milan.

Musah a ruota libera: tutto su ruolo, ambientamento e ambizioni

Convocato dalla sua nazionale per le partite amichevoli che gli Stati Uniti giocheranno in questi giorni, Yunus Musah è stato intervistato dalla CBS, proprio per scoprire le prime impressioni sul suo trasferimento in Serie A.

“La prima impressione a Milanello è stata fantastica – ha detto il 21enne – è pieno di grandi calciatori con cui confrontarsi. La concorrenza è alta ma è anche un’opportunità per migliorare. Non ho paura di lottare per il posto, serve grinta e ambizione per crescere. Darò il massimo in allenamento e continuerò a lavorare sfruttando le mie occasioni”.

Finora Stefano Pioli ha schierato Musah soltanto per uno spezzone finale contro il Torino, alla seconda di campionato. Dunque ancora non sono ben chiare le reali caratteristiche e potenzialità del giovane. Ma è lui stesso ad indicare e svelare quale sia il suo ruolo ideale: “Ho giocato come 6 (mediano puro) e come 8 (mezzala). Personalmente so si dover crescere in tutti questi ruoli, ma mi sento più sicuro quando gioco da intermedio, posso andare in profondità e far vedere meglio le mie caratteristiche. Se gioco da 8 posso essere allo stesso tempo un 6 ed un 10″.

Nato a New York da una famiglia di origine ghanese, Musah è cresciuto a Castelfranco Veneto, noto comune del nord-est italiano. Nel suo trascorso italiano ha iniziato a dare i primi calci nel Giorgione, club veneto che si occupa di lanciare i giovani talenti. Poi si è trasferito in Inghilterra proseguendo la carriera nel vivaio dell’Arsenal.