Vola a Doha: niente Champions e Milan

Il centrocampista è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Al Arabi, in Qatar. Contratto raddoppiato, per il club, invece, un assegno da 50 milioni di euro

Niente ritorno in Italia per il centrocampista, che giocherà con la maglia dell’Al Arabi. Ormai mancano solamente le visite mediche e la firma sul contratto.

Marco Verratti si prepara, dunque, a lasciare definitivamente il Psg dopo 11 anni. In Qatar, dove troverà i colleghi parigini Diallo e Draxler, andrà a guadagnare ben il doppio dei 14,5 milioni di euro lordi che guadagna con il Psg. Una scelta di vita importante per il giocatore italiano, che non ha mai disputato la Serie A. Dopo l’avventura con il Pescara, infatti, Verratti è diventato grande con il club transalpino. Ora lo aspetta Al Arabi.

Psg, la rivoluzione continua: niente Milan per Verratti

Con Luis Enrique in panchina ha avuto inizio una vera e propria rivoluzione a Parigi, con i francesi che hanno deciso di privarsi di tanti simboli, di quello che ha rappresentato il Psg in questi ultimi anni.

In estate hanno così lasciato calibri da novanta come Lionel Messi e Neymar, volati rispettivamente in America e in Arabia Saudita. C’è stato anche l’addio di Sergio Ramos, che ha preferito far ritorno a casa, al Siviglia, rinunciando a tanti soldi. Il difensore spagnolo, però, potrà giocare la Champions League, con la maglia degli andalusi. Niente da fare, invece, per Verratti, che quindi non sfiderà il Milan nella competizione europea. Il Diavolo, come è noto, è stato inserito nel gruppo F con Borussia Dortmund, Newcastle e appunto Psg. Le due sfide contro i francesi sono in programma il 25 ottobre e il 7 novembre, quest’ultima a San Siro. Un San siro che è pronta ad accogliere Gianluigi Donnarumma, ma che non vedrà, dunque, scendere in campo Marco Verratti.