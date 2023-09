Milan, infortunio per Kalulu: derby a rischio?

Altra notizia non positiva per il Milan, che durante la pausa nazionali ha qualche giocatore che ha accusato problemi fisici: l’ultimo è Kalulu.

Dopo le news arrivate dalla Francia su Olivier Giroud e Theo Hernandez, alle prese con piccoli infortuni che non dovrebbero metterli a rischio per il derby, ne giunge un’altra non buona in casa rossonera.

Secondo le ultime informazioni trapelate, Pierre Kalulu ha accusato un problema muscolare e nei prossimi giorni le sue condizioni fisiche verranno valutate. Martedì riprendono gli allenamenti a Milanello a sarà l’occasione per verificare come sta il difensore francese, che contro l’Inter dovrebbe sostituire lo squalificato Fikayo Tomori.

Kalulu a rischio, Kjaer titolare in Inter-Milan?

Sarebbe una brutta tegola per Pioli perdere Kalulu. Nel caso in cui l’ex Lione non dovesse recuperare, contro l’Inter giocherebbe Simon Kjaer. L’esperto difensore danese ha grande voglia di dimostrare di poter essere ancora importante per il Milan. Giocare il derby gli darebbe una caricare speciale.

Difficile pensare a un impiego di Marco Pellegrino, 21enne argentino arrivato nell’ultimo calciomercato estivo. Troppo inesperto per giocare un match del genere. Dovrà comunque farsi trovare pronto quando avrà la sua occasione. Ci sarebbe anche Mattia Caldara, che non è partito nell’ultimo mercato estivo ed è ancora a disposizione di Pioli.

Non rimane che attendere la giornata di martedì per avere aggiornamenti ulteriori da Milanello sulle condizioni di Kalulu. In questo momento non si conosce l’entità precisa dell’infortunio, la speranza è che non sia qualcosa di grave. Oltre al derby, il Milan ha un calendario fitto di impegni importanti e sarebbe utile avere un organico completo per affrontarli.