Theo Hernandez: “Champions? Il nostro girone è il più difficile”

Theo Hernandez ha rilasciato un’intervista al media francese in compagnia del fratello Lucas. Focus sulla Champions League dal terzino rossonero

Theo Hernandez sta facendo preoccupare l’ambiente milanista dopo il leggero infortunio rimediato con la Francia. Per lui una contusione al polpaccio, che lo ha obbligato a saltare l’allenamento di ieri in vista della gara contro la Germania. Non si tratterebbe di nulla di grave, ma a ridosso del derby l’apprensione non può di certo mancare. Insieme a lui, sono attualmente fermi anche Olivier Giroud e Mike Maignan. Il primo per un problema alla caviglia, il secondo per un affaticamento. Si tratterebbe comunque di problemi di poco conto, ma gli impegni delle Nazionali adesso fanno una certa paura al Milan, che troppo spesso perde pezzi in questi particolari periodi.

Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei tre, ma le sensazioni sono al momento positive. Anche perché sarà un mese di fuoco per il Diavolo di Stefano Pioli, chiamato ad affrontare diversi big match con anche la Champions League nel mezzo. Il Milan vuole dare il massimo per superare ancora una volta la fase a gironi e dimostrarsi potenza europea. Non sarà facile, dato che il Gruppo in cui è stato sorteggiato è tra i più complicati. PSG, Borussia Dortmund e Newcastle saranno le rivali dei rossoneri. Soprattutto la gara contro i parigini è quella che più spaventa, essendo una big europea con tanti campioni. Ne sa qualcosa proprio Theo Hernandez, che dovrà affrontare il fratello, passato al PSG proprio quest’estate.

Theo: “Giocare contro mio fratello sarà incredibile”

Theo Hernandez ha rilasciato una bella intervista per Telefoot insieme al fratello Lucas. I due sono compagni nella Nazionale francese, ma presto si troveranno contro in Champions League. Il terzino sinistro del Milan ha proprio commentato tale fatto ai microfoni del media francese, ammettendo che il girone capitato al Diavolo è davvero il più difficile. “Giocare contro tuo fratello una partita di Champions League sarà una cosa davvero incredibile. Credo sarà un momento importante nella storia della nostra famiglia. Sono convinto che il nostro gruppo è il più difficile. Ma noi giochiamo a calcio per affrontare proprio questo genere di partite!”

Sarà davvero curioso vedere i due fratelli, talenti della fascia e della difesa, scontrarsi in una gara di cartello come Milan-Paris Saint Germain. Lucas ha poi aggiunto alla dichiarazione dei fratello che sarebbe bello per lui poter giocare con Theo anche in un club, e non soltanto in Nazionale: “Sarebbe fantastico! Già in nazionale andiamo bene, in una squadra di club andremmo ancora meglio” ha dichiarato il giocatore. La domanda che sorge spontanea è: Milan o PSG?