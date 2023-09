Il Milan sorride, De Ketelaere non si ferma più: gol in Nazionale (Video)

E’ arrivato anche il gol in Nazionale. L’attaccante è completamente rinato e dopo la rete in Serie A, ecco quello con il suo Belgio: il Milan può sorridere

Il Milan è davvero un lontano ricordo per Charles De Ketelaere. Il belga ha voltato pagina, con l’approdo all’Atalanta, con cui è riuscito a sbloccarsi all’esordio.

L’ex Club Brugge, reduce da una stagione con zero reti, ha segnato il suo primo gol contro il Sassuolo; contro il Monza, poi, è arrivato anche un assist, per certificare l’ottimo stato di salute sia fisica che mentale.

De Ketelaere si è davvero sbloccato e lo dimostra il centro con l’Estonia, in una sfida valevole per le Qualificazioni ad Euro 2024. Non un match complicato – ha realizzato il quinto e ultimo gol dell’incontro – ma la rete, dopo una finta nello stretto, è davvero di ottima fattura. La mente ora è libera e il belga sta riuscendo ad esprimere tutto il suo talento. Non può dunque che migliorare, rendendo felice l’Atalanta, che se lo ritrova tra le mani, dopo che il Diavolo lo ha scaricato, ma anche il Milan.

De Ketelaere, ricordiamo, si è trasferito a Bergamo, in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri se dovessero decidere di continuare a puntare sul giocatore verserebbero una somma complessiva di circa 30 milioni di euro, tra prestito oneroso, riscatto e bonus vari. Una buona notizia per il Milan, che si ritroverebbe tra le mani una buona somma da investire sul mercato.

Gol di De Ketelaere con la nazionale del Belgio. Non male. pic.twitter.com/F4X1kH1r8L — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) September 12, 2023

Milan, tanti prestiti: speranza tesoretto

Sono davvero parecchi i giocatori che ad agosto hanno lasciato il Milan per trasferirsi altrove con la formula del prestito. Oltre a Charles De Ketelaere, il Milan spera che anche il connazionale Alexis Saelamaekers possa riuscire a convincere la sua squadra, il Bologna, a versare circa dieci milioni di euro.

Sono andati via in prestito anche Divock Origi e Fode Ballo-Touré, altri due calciatori che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli. L’ex Liverpool e l’ex Monaco devono fare bene in Premier League, rispettivamente con la maglia del Nottingham e con quella del Fulham, per cercare di convincere i rispetti club, se no il Diavolo sarà costretto a trovar loro una nuova sistemazione.