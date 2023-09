Verso Inter-Milan, rassicurazioni per Simone Inzaghi: “E’ pienamente in forma”

Il CT ha parlato in conferenza stampa e ha dato rassicurazioni sulle condizioni del giocatore. Il nerazzurro sembra pronto al derby di Milano

Manca ormai pochissimo al focoso derby di Milano. C’è enorme curiosità di assistere alla prima stracittadina della stagione, la gara più attesa. Inter e Milan si sfideranno sabato 16 settembre, alle ore 18.30. E’ chiaro che Stefano Pioli e Simone Inzaghi vorranno schierare la migliore formazione possibile per darsi battaglia. Dunque, spazio ai titolarissimi. C’è stata una certa apprensione in casa Milan per quelle che sono le condizioni di Olivier Giroud, Theo Hernandez e Pierre Kalulu. Per i primi due, il terzino e l’attaccante, l’allarme sembra rientrato. Per il difensore ex Lione, invece, bisognerà temporeggiare per avere più chiara la situazione sulle sue condizioni dopo il guaio muscolare.

Quanto all’Inter, Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Francesco Acerbi e Stefano Sensi, alle prese anche loro con dei problemi muscolari. Ci sono state grosse incognite anche su Alexis Sanchez, l’attaccante che è tornato all’Inter quest’estate da svincolato. Il cileno ha preso il posto di Correa ma non ha avuto ancora spazio sul campo per riesordire con la maglia nerazzurra. Pare che l’ex Marsiglia soffra di qualche problemino di anemia, e nonostante abbia risposto alla chiamata del Cile per gli impegni di questo settembre ha saltato la prima gara contro l’Uruguay. L’Inter è confusa dal comportamento del giocatore, dato che gli aveva sconsigliato di raggiungere la Nazionale per evitare ulteriori rischi.

Ma come sta davvero Sanchez? E soprattutto potrà esserci sabato nel derby? Le rassicurazioni in favore dell’Inter arrivano direttamente dal CT del Cile.

Alexis Sanchez, il CT fa chiarezza

Il CT Eduardo Berizzo ha tranquillizzato i tifosi del Cile e quelli dell’Inter spiegando l’attuale situazione di Alexis Sanchez: “Alexis è stato sottoposto ad alcuni esami che avevano come controindicazione l’attività fisica, quindi abbiamo dovuto aspettare per averlo a disposizione. Sono stati svolti ed è in perfette condizioni”. Ecco perché l’ex Marsiglia, oggi 35enne, non ha preso parte all’impegno della sua Nazionale contro l’Uruguay. Ma secondo quanto trapela dal CT è pronto a scendere in campo nella prossima gara contro la Colombia.

“Sanchez è pienamente in forma e può giocare. Potrà entrare dall’inizio o per qualche minuto. Adesso è un’opzione, è un calciatore importante per le sue qualità in attacco, è un top player per noi” ha concluso Burdizzo dando indicazioni importanti anche in vista del derby di sabato. L’Inter lo aspetta, consapevole che è necessario avere un ricambio che possa dare garanzie e presenza in attacco.