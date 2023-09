Rientro Giroud per Inter-Milan: le ultimissime da Milanello

Filtrano novità importanti direttamente da Milanello in vista del derby di sabato. Sono rientrati alcuni nazionali. Focus sulle condizioni di Olivier Giroud

Mancano tre giorni all’infuocato derby di Milano, il primo e tanto atteso della stagione. La Serie A è subito pronto a regalare emozioni forti e grande agonismo. In vista della stracittadina, il Milan è chiaramente tornato a lavorare dopo la sosta per le Nazionali nella giornata di ieri. Stefano Pioli e i suoi ragazzi hanno dunque cominciato a preparare l’importante sfida. Il derby della Madonnina si prevede più infuocato mai, dato che in questa stagione, per quando visto sin qui, Milan e Inter vengono pronosticate come le favorite alla vittoria dello Scudetto. E’ però ancora tutto da dimostrare e la gara di sabato può essere utile in tal senso.

Intanto, bisogna preparare la gara. Stefano Pioli ha oggi accolto a Milanello alcuni Nazionali. Sono rientrati Theo Hernandez, Malick Thiaw e Mike Maignan, tutti e tre impegnati ieri sera nell’amichevole Germania-Francia (panchina per Thiaw). Hanno svolto un lavoro di scarico oggi. Più tardi c’è stato l’arrivo di Christian Pulisic e Yunus Musah dagli USA. Per loro, solo massaggi e terapie. Ma a tenere banco maggiormente sono ancora le condizioni di Olivier Giroud, l’attaccante uscito malconcio dal match tra Francia e Irlanda del Nord del 7 settembre. Novità rilevanti.

Milan, le condizioni di Giroud e Kalulu

Come apprendiamo dal sito di Gianluca Di Marzio, anche oggi Olivier Giroud ha svolto un lavoro personalizzato. Ricordiamo che il centravanti francese ha fatto subito ritorno dalla Nazionale una volta rimediato il problema alla caviglia. Per lui sono stati esclusi danni gravi, ma essendo la stessa caviglia danneggiata la scorsa stagione, e a 37 anni, si è voluto agire con prudenza. Ad ogni modo, nonostante l’allenamento in solitaria di oggi, c’è molta positività sulle sue condizioni in vista del derby di sabato pomeriggio. Pare che la presenza di Oli non sia messa in discussione.

Al contrario, dovrebbe saltare con tutta certezza il big match Pierre Kalulu. Alle prese con un guaio muscolare, si sottoporrà domani ad ulteriori esami strumentali. Difficile che riesca a sostituire lo squalificato Tomori al centro della difesa. Per questo, si sta scaldando Simon Kjaer. Il vichingo veterano vuole farsi trovare pronto e in forma dopo gli impegni con la sua Nazionale. Ad affiancare Thiaw ci sarà assai probabilmente proprio lui.