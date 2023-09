Milan, il giorno della verità: tutti a Milanello per il derby

La squadra, con tutti i nazionali, si ritrova a Milanello in mattinata per allenarsi in vista del derby di sabato sera, contro l’Inter

Il contro alla rovescia è ormai scattato. Sabato alle ore 18.00, il Milan di Stefano Pioli sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi. I due tecnici non hanno avuto proprio la migliore settimana per preparare una partita così importante, ma non sono ammesse scuse. Il tecnico di Parma è chiamato a far bene, per mettersi definitivamente alle spalle le ultime sfide ai nerazzurri, che non sono andate per nulla bene.

Oggi, di fatto, è il giorno più importante: è la prima volta, infatti, che Pioli ritrova sul campo di allenamento di Milanello tutti i nazionali. Sarà una mattinata fondamentale per capire se si potrà puntare sulla stessa formazione impiegata nelle prime tre partite della stagione. Fatta eccezione, chiaramente, dello squalificato Fikayo Tomori.

I tifosi si aspettano novità importanti soprattutto da Olivier Giroud. L’attaccante francese, rientrato prima a Milano, in seguito all’infortunio alla caviglia sinistra, nel corso del match contro l’Irlanda, oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Un suo ritorno alla normalità spazzerebbe via ogni dubbio in merito al derby. Sapremo così se Giroud guiderà l’attacco con Rafael Leao e Christian Pulisic.

L’altro grande dubbio, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, è chiaramente legato a Pierre Kalulu. Il difensore francese si è fermato per via di alcuni problemi muscolari, che non gli hanno permesso di lavorare con il resto del gruppo. Anche ieri ha fatto lavoro personalizzato, è atteso da alcuni controlli per capire se potrà recuperare in extremis. Le sensazioni, in questo caso, non sono positive come per Olivier Giroud. Ed è dunque pronto Simon Kjaer

Milan, le scelte di Pioli per il derby

La formazione appare dunque fatta. Se Pioli avrà certezze assolute sui nazionali, l’undici, come detto, sarà quello che è stato già ammirato nelle prime tre partite, fatta eccezione di Fikayo Tomori.

La formazione dunque dovrebbe essere formata da Mike Maignan, Davide Calabria, Malick Thiaw, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic, Tijjani Reijnders, Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao