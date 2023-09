Pulisic crede nello Scudetto ed esalta i compagni: “Reijnders speciale. Ecco il più intelligente”

Le dichiarazioni dell’attaccante americano, pronto a giocare il primo derby milanese, con la maglia rossonera. Pulisic parla dei compagni e di un amore a prima vista per il Milan

Lunga intervista rilasciata da Christian Pulisic a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante americano è pronto per il suo primo derby, dopo gli impegni con la Nazionale.

Per l’ex Chelsea, l’inizio di stagione è stato più che positivo. Il Milan gli ha già fatto dimenticare il recente passato con il Chelsea. Il feeling con il mondo rossonero è stato immediato: “E’ stato amore a prima vista anche per me, soprattutto quando ho visto i tifosi. Non avevo mai trovato una passione come questa. Inter? La squadra è forte ed è difficile giocarci contro.”

Pulisic è innamorato soprattutto dei tifosi – “Ho giocato in alcuni dei migliori stadi al mondo ma San Siro è uno dei più impressionanti. Al riscaldamento della prima partita a San Siro, mentre camminavo alzavo la testa e vedevo tutti quei tifosi. Bellissimo”.

Milan, da Leao a Loftus-Cheek: la forza del gruppo, Pulisic crede nello Scudetto

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic parla tanto dei singoli. Esalta i suoi compagni di squadra, dimostrando di credere nelle Scudetto.

Prima, però, un accenno a Gerry Cardinale e al mister- “Ho avuto solo una conversazione con lui, mi ha detto che era entusiasta di avermi al Milan e per me è lo stesso. Pioli? “Ti dice la sua opinione duramente e questo mi piace, è quello che cerco in un allenatore”.

Parlando di compagni, non si può iniziare con Leao – “Rafa è già uno dei migliori giocatori al mondo, su quella fascia con lui e Theo siamo fortissimi. Mi diverto molto a giocare con loro. Giroud? Mi colpisce perché segna sempre, è sempre nella posizione giusta. Sul campo ci troviamo molto bene. E poi è una persona fantastica”

Centrocampo super – “Loftus-Cheek è un giocatore fortissimo, lo conosco bene. E Reijnders ha una grande abilità con la palla, è speciale. Per me, è top top, un giocatore di primissimo livello. E Krunic è il più intelligente in campo”.

Pulisic, come detto, crede nello Scudetto – “Siamo fiduciosi, abbiamo giocatori forti, sono arrivati ottimi calciatori, c’è un grande mix di talento. Possiamo vincere”.