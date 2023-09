Biglietti Borussia Dortmund Milan, settore ospiti: quando si possono acquistare, ufficiale

Il club rossonero ha comunicato la data di inizio della vendita dei tagliandi del settore ospiti per la sfida contro i tedeschi

La febbre da Champions League è già ricominciata per i tifosi del Milan, perché tra qualche giorno riparte la fase finale della competizione europea più prestigiosa. I rossoneri hanno raggiunto le semifinali l’anno scorso e vogliono provare a ripetersi.

La squadra di Pioli farà il proprio esordio nel difficilissimo gruppo F martedì prossimo a San Siro contro il Newcastle, ma intanto il club rossonero ha comunicato la data in cui partirà la vendita dei biglietti per il settore ospiti della gara Borussia Dortmund-Milan, match valido per la seconda giornata della fase a gironi e in programma mercoledì 4 ottobre alle ore 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund.

I tagliandi saranno acquistabili a partire da lunedì 18 settembre e secondo delle modalità ben precise. La prima fase è quella relativa agli abbonati e comincia appunto alle ore 12.00 di lunedì 18 settembre per terminare alle 23.59 di giovedì 21 settembre. Gli abbonati hanno la possibilità di acquistare un solo biglietto. La seconda fase parte alle ore 12.00 di lunedì 22 settembre ed è dedicata ai possessori di CNR Card: anche loro potranno acquistare un solo biglietto secondo la disponibilità residua.

Borussia Dortmund-Milan, i prezzi dei biglietti

Dalla prossima settimana quindi ci sarà la corsa per accaparrarsi un biglietto per la prima trasferta europea del Diavolo in questa nuova stagione. La partita sicuramente invoglia a fare il viaggio e lo stadio è tra i più belli.

Nel comunicato del Milan sono anche già i prezzi dei vari tipi di biglietto che i tifosi del Milan vorranno acquistare. Ci sono infatti tre tipologie di biglietto per il settore ospiti al BVB Stadion Dortmund:

Settore 70: 60€ cadauno

Settore 75 – file basse: 46€ cadauno

Settore 75 – file alte: 37€ cadauno

A seguito dell’acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF sulla quale sarà indicato il luogo dove poter ritirare il biglietto. Ci si aspetta che il settore sarà gremito per l’occasione. La squadra di Edin Terzic al debutto affronterà il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. Il Milan sper di arrivare a questa seconda partita con 3 punti già in tasca.