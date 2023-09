L’omaggio del Milan a Djokovic: il tennista lo sfoggia con orgoglio (VIDEO)

Il Milan ha voluto omaggiare Novak Djokovic, uno dei tennisti più forti della storia di questo sport che ha anche una passione milanista.

In questi giorni si stanno tenendo, in giro per varie città internazionali, gli scontri validi per la fase a gironi di Coppa Davis. Ovvero il torneo per nazioni più importante del tennis maschile.

Un po’ a sorpresa scenderà in campo anche il numero 1 al mondo, ovvero il fortissimo tennista serbo Novak Djokovic. Dopo aver saltato il primo turno della sua Serbia contro la Corea del Sud, il fuoriclasse è pronto a dare una mano alla sua nazionale, con vista sulle Olimpiadi del prossimo anno.

Djokovic ha appena vinto l’ennesimo grande torneo tennistico della sua clamorosa carriera. Nole infatti ha trionfato agli US Open, l’ultima competizione del grande Slam dell’anno. Il trionfo di New York è giunto dopo una grande prestazione in finale contro il russo Daniil Medvedev.

Milan, maglia celebrativa col numero 24 per Djokovic

Una vittoria, quella degli US Open, che significano moltissimo per Djokovic. Il serbo classe ’87 infatti è diventato il fuoriclasse del tennis ad aver vinto il maggior numero di tornei del Grande Slam in carriera. Un record pazzesco, che sintetizza tutta la qualità e la forza di questo campione indistruttibile.

Negli Usa dunque è arrivato il 24° torneo di altissimo livello vinto da Novak Djokovic. Il quale è stato omaggiato dalla sua squadra di calcio del cuore, ovvero il Milan, per celebrare questo traguardo. Il club rossonero ha inviato una maglia da gioco, della stagione in corso, con il numero 24 sulle spalle e la scritta ‘Nole‘, il soprannome di Djokovic.

La maglia è stata recapitata al campione balcanico a Valencia, dove si sta preparando da qualche giorno per debuttare in Coppa Davis per difendere i colori della Serbia.

Da ricordare anche uno storico momento, quando nel 2012 Novak Djokovic fu ospite illustre in quel di Milanello, quartier generale del Milan, per visitare il centro quale tifoso di grande spessore. Già all’epoca il club regalò una maglia rossonera a lui dedicata, con il numero 1 ad indicare la sua posizione in vetta al ranking ATP. Proprio come oggigiorno, con Nole che domina nel tennis maschile e non vuole mollare neanche una competizione.