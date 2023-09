L’Uefa ricorda la sua tripletta col Milan: André Silva si commuove (VIDEO)

Un ex calciatore del Milan è tornato a ricordare il suo periodo con la maglia rossonera, che però non fu così fruttuoso e positivo.

Prima di trovare una stabilità ed una solidità importante, sia dal punto di vista societario che da quello tecnico-sportivo, il Milan ha attraversato annate e stagioni non proprio esaltanti, figlie di risultati altalenanti e di innesti non azzeccatissimi.

Basti ricordare il breve ma indimenticato periodo sotto la guida di Yonghong Li, il fantomatico imprenditore cinese che acquisì il Milan dalla famiglia Berlusconi e cercò di riportarlo ai fasti di un tempo con un mercato, guidato da Fassone e Mirabelli, pieno di acquisti costosi. Molti dei quali però finiti nel novero dei flop.

Tra i calciatori che purtroppo non sono riusciti a lasciare buoni ricordi al Milan, nella stagione 2017-2018, spicca André Silva. Attaccante costato quasi 40 milioni di euro, proveniente dal Porto, considerato all’epoca un talento dal futuro assicurato. Eppure lasciò pochissimi segnali di sé con la maglia numero 9 rossonera.

André Silva con la lacrimuccia: nostalgia dei tempi al Milan

Sorprende il fatto che André Silva abbia ricordato il suo periodo al Milan, nelle scorse ore, con tanto di commozione. L’attaccante oggi in forza alla Real Sociedad (ma di proprietà Lipsia) ha retwittato un video dell’account ufficiale della Uefa, che ricordava come nella giornata di oggi, ma ben 6 anni fa, andava in scena una sua grande prova con la maglia del Milan.

Il 14 settembre 2017 il Milan faceva visita all’Austria Vienna nel girone di Europa League. Gara che si concluse 5-1 per i rossoneri allenati da Montella, con André Silva sugli scudi. Tripletta per il portoghese, che sembrava pronto ad iniziare una stagione ricca di soddisfazioni.

Il calciatore classe ’95 ha ricordato quell’incontro, ed il suo periodo milanista in generale, con una emoji commossa. Una faccina con tanto di lacrimuccia, sintomo di nostalgia dei tempi che furono, ma forse anche per ciò che poteva essere e non è stato. Silva infatti in Europa League si scatenò, segnando ben 8 reti nella fase a gironi, mentre in campionato si fermò a sole due reti stagionali venendo considerato un flop a certi livelli.

Non a caso il Milan, che passò nell’estate 2018 dalle mani di mister Li a quelle del fondo Elliott Management, decise di cedere André Silva. Prima un’esperienza in prestito al Siviglia in Liga spagnola, poi la cessione all’Eintracht Francoforte, con tanto di scambio alla pari con Ante Rebic.