Francesco Camarda entra e segna: primo gol di un 2008 in Primavera

Il giovane attaccante del Milan realizza il gol del raddoppio contro il Sassuolo: è il primo 2008 a segnare nel campionato Primavera

Il Milan Primavera vince sul campo del Sassuolo per 0-2 nella terza giornata di campionato e rimane al comando della classifica a punteggio pieno, dopo che nelle settimane precedenti aveva battuto il Monza e il Bologna.

La squadra allenata da Ignazio Abate trova quindi la terza vittoria superando i neroverdi e sale a quota 9 punti, confermando una netta crescita rispetto alle stagioni passate. I giovani rossoneri erano andati in vantaggio nel corso del primo tempo con la rete del centrocampista nigeriano Victor Eletu e il punteggio all’intervallo era di 0-1. Il risultato è stato in bilico fino ai minuti finali, quando il Diavolo ha finalmente trovato la rete del raddoppio per chiudere definitivamente i giochi.

Il gol dello 0-2 lo ha segnato proprio il predestinato Francesco Camarda, il giovanissimo centravanti del Milan, alla sua prima stagione con l’Under 19. L’attaccante è subentrato al minuto 69′ al posto di Diego Sia e ha saputo subito sfruttare l’occasione che gli si è presentata. Camarda ha ribadito in porta con un colpo di testa dopo la respinta del portiere su punizione di Perrucci.

Camarda è il primo 2008 a segnare in Primavera

Si tratta di un gol importante e per certi versi anche storico, perché con questa rete Francesco Camarda è il primo 2008 a segnare nel campionato Primavera. Continua dunque a stupire l’enfant prodige, che ha battuto tutti i record nelle giovanili rossonere, e che se ne è preso subito un altro.

Su di lui chiaramente la società punta tantissimo in chiave futura, anche se c’è da stare attenti a non fargli saltare gli step. Un gol da rapace d’area che gli darà consapevolezza e che si spera sia il primo di tanti in questa stagione che per lui può essere di enorme crescita.