Highlights Inter-Milan: la sintesi del Derby (Video)

La cronaca con gli Highlights di Inter-Milan, Derby di andata di Serie A disputato sabato 16 settembre per la 4.a giornata di campionato

Solita grande accoglienza a San Siro per Inter-Milan che tornano ad affrontarsi in Serie A dopo i cinque Derby disputati lo scorso anno.

Sono passati quattro mesi da quello di andata di Champions League ma l’inizio è sempre lo stesso per il Milan, subito sotto al 5′ per il gol di Mkhitarian, lesto a ribadire in rete il tiro cross di Dimarco. Proteste rossonere per un presunto fallo di Dumfries su Giroud ma Sozza lascia correre e convalida.

Inevitabile sbandamento del Milan che rischia di subire l’immediato raddoppio ancora una volta da Mkhitarian con l’armeno che schiaccia troppo un colpo di testa, indisturbato, in area di rigore. I rossoneri, in affanno, stentano a ingranare. Anche senza affondare, l’Inter controlla la partita di fronte a un Milan pericoloso, per la prima volta, solo alla mezzora con una serpentina di Hernandez conclusa da un tiro che termina di poco fuori.

Nel momento migliore del Milan, arriva il raddoppio dell’Inter. Lautaro lancia Dumfries in contropiede, assist a tagliare il campo per Thuram che si accentra e piazza uno stupendo tiro all’incrocio. Nulla da fare per Maignan e Inter avanti 2-0 all’intervallo.

Inter-Milan, il secondo tempo

La ripresa inizia con ritmi blandi e il Milan riesce a riaprire la partita al 58′. Bellissimo l’assist filtrante per Leao che si presenta solo davanti a Sommer e lo batte. La fiammata rossonera prosegue con un contropiede che Reijnders e Leao non sfruttano a dovere.

Come accaduto nel primo tempo, nel miglior momento del Milan, l’Inter infierisce. Altro lancio in profondità per Lautaro e assist per l’accorrente Mkhitarian che insacca all’angolino anche con la deviazione di Thiaw.

E’ il gol che abbatte definitivamente il Milan. Ci pensa Theo Hernandez con un evitabile fallo su Lautaro a causare un netto calcio di rigore per l’Inter che Calhanoglu segna, spiazzando Maignan. Il Milan non c’è più e l’Inter infierisce ulteriormente nel finale con l’inserimento vincente di Frattesi.

CHE GOL DI RAFAEL LEÃO!

ASSIST DI OLIVIER GIROUD!pic.twitter.com/71cOwF0hZo — Football Report (@FootballReprt) September 16, 2023

La festa è totale per l’Inter che domina, vince e conquista il quinto Derby di fila con un 5-1 pesantissimo per il Milan. Una sconfitta che, inevitabilmente, lascerà strascichi a tre giorni dal debutto in Champions League contro il Newcastle. Inter prima a punteggio pieno in classifica e Milan superato anche dalla Juventus, vincitrice sulla Lazio (3-1). Al momento però, questo non conta davvero nulla.