Inter-Milan in diretta, cronaca live e risultato in tempo reale del derby valido per la 4ª giornata del campionato Serie A 2023/2024.

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi dalle ore 18 si gioca Inter-Milan. Nel 2023 tutti i derby sono stati vinti dalla squadra di Simone Inzaghi, vediamo come andrà stavolta.

Inter-Milan: cronaca e risultato del Derby

69′ – GOL INTER! ANCORA MKHITARYAN.

66′ – Maignan respinge il tiro potente di destro di Carlos Augusto.

64′ – Inzaghi mette Frattesi per Barella, Carlos Augusto per Dimarco e Arnautovic per Thuram.

61′ – Theo Hernandez ammonito per fallo netto su Mkhitaryan.

57′ – GOL MILAN! LEAO! Assist di Giroud per Rafa, che sulla corsa è imprendibile e davanti a Sommer non sbaglia.

56′ – Pioli mette Chukwueze per Pulisic.

55′ – Reijnders prova la botta dalla distanza col destro, pallone alto.

54′ – Calabria è rimasto a terra dopo aver respinto di testa la punizione di Calhanoglu.

51′ – Cross invitante di Dimarco per Thuram, che di sinistro calcia debolmente e facilita la parta di Maignan. Thiaw ha perso il figlio d’arte…

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO!

45’+2′ – PRIMO TEMPO FINITO. INTER-MILAN 2-0: DECIDONO I GOL DI MKHITARYAN E THURAM.

45’+2′ – Giroud da ottima posizione calcia alto su punizione.

45′ – Due minuti di recupero concessi dall’arbitro Sozza.

38′ – GOL INTER. Bellissimo tiro di Thuram all’incrocio dei pali, Maignan non può nulla.

36′ – Thiaw prova il tiro di sinistro dalla distanza, pallone fuori senza impensierire Sommer.

31′ – Prima vera occasione del Milan: Theo Hernandez da posizione defilata dall’interno dell’area calcia fuori. Forse l’ex Real Madrid poteva servire Pulisic, meglio piazzato.

30′ – Interessante schema su punizione di Theo Hernandez, ma Leao parte in fuorigioco sull’assist del compagno e poi calcia su Sommer.

25′ – Dimarco calcia la punizione da posizione invitante, pallone alto.

24′ – Ammonito Thiaw per fallo su Thuram.

24′ – Theo Hernandez prova a pescare Leao in area, il portoghese non riesce a concludere dopo un difficile controllo.

20′ – Finora la squadra di Pioli non è riuscita a far male a quella di Inzaghi.

16′ – Cross di Leao per Giroud, pallone troppo alto e lungo: Sommer in uscita alta blocca facilmente.

13′ – Il Milan prova a reagire, ma l’Inter è messa molto bene in campo e lascia pochissimo spazio alle iniziative avversarie.

11′ – Cross di Dimarco, ancora Mkhitaryan: colpo di testa, pallone fuori. Altra grande chance.

7′ – Gol confermato dopo il controllo in sala VAR.

5′ – GOL INTER: MIKHITARYAN. Sul tiro di Dimarco il pallone finisce all’ex Roma, che di sinistro batte Maignan a pochi metri dalla porta. Protese rossonere per un presunto fallo di Thuram su Thiaw.

3′ – Tanto possesso palla rossonero, i nerazzurri pressano e chiudono gli spazi.

1′ – Derby iniziato!

Alle 18 l’arbitro Sozza fischierà l’inizio del match a San Siro. Seguitelo con noi!

Serie A, Inter-Milan: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Carlos Augusto, de Vrij, Pavard; Agoumé, Asllani, Cuadrado, Frattesi, Klasssen, Sensi; Arnautovic, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic; Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jovic, Okafor. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Sozza di Seregno.