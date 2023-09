Kjaer: “Dispiace tanto per i tifosi. Stiamo facendo un percorso e dobbiamo lavorare”

Il difensore danese ha commentato la pesante sconfitta nel derby ai microfoni di Dazn, dicendosi dispiaciuto per i tifosi rossoneri

Il Milan ha decisamente sfigurato nell’attesissimo derby contro l’Inter oggi, perdendo per 5-1. Un risultato effettivamente molto pesante che lascia l’amaro in bocca alla squadra e soprattutto ai tifosi, e che spegne un po’ l’entusiasmo delle scorse settimane.

C’erano davvero molte aspettative per questa partita in casa rossonera, per capire soprattutto a che punto fosse il nuovo progetto dopo i tanti cambiamenti in estate, ma le risposte sono state molto negative. I rossoneri sono andati sotto nei primissimi minuti, come accaduto in Champions League l’anno scorso, e poi la gara è stata in salita, ma stavolta è arrivata una batosta difficile da accettare.

A commentare la brutta sconfitta è arrivato ai microfoni di Dazn Simon Kjaer, in grande difficoltà oggi con Thiaw nell’affrontare i due attaccanti dell’Inter. Queste le sue parole: “Sappiamo che un derby così pesa tanto e mi dispiace veramente. Secondo me stasera loro sono stati più furbi di noi in certe situazioni e più determinanti. Fino al 3-1 siamo stati dentro la partita e poi siamo crollati alla fine. Però mi dispiace ovviamente tantissimo per i tifosi perché sappiamo quanto pesa una partita così. Stiamo facendo un percorso e da domani continueremo a lavorare”.

I due difensori hanno arrancato a campo aperto contro Lautaro e Thuram e Kjaer ha spiegato che si trattava di un rischio che la squadra conosceva e ha voluto correre: “Sapevano il modo di giocare dell’Inter e credevamo comunque di poterla vincere da Milan. Loro però stasera sono stati bravi soprattutto con gli inserimenti dei centrocampisti. Su quello dobbiamo ovviamente riguardare gli errori, ma dobbiamo giocare il nostro calcio contro tutti. Stasera abbiamo perso di brutto ma è un percorso”.