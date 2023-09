Probabili formazioni Derby: Milan con Kjaer, solita Inter

Le probabili formazioni di Inter-Milan, il Derby in programma oggi. Per Pioli un solo cambio in difesa, Simone Inzaghi schiera invece i soliti

Il giorno del Derby è finalmente arrivato. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, oggi ritorna la Serie A e lo fa con il botto. Alle ore 18:00, allo stadio San Siro, in scena Inter–Milan, valida per la quarta giornata di campionato. Le due squadre si sfidano per la testa della classifica: chi vince diventerà capolista in solitaria.

Nei Derby giocati finora in questo 2023 il Milan è stato distrutto dall’Inter di Simone Inzaghi: dalla finale di Supercoppa alla doppia sfida in semifinale di Champions League, in mezzo la sfida di ritorno di campionato. Non c’è mai stata partita coi nerazzurri nettamente superiori in ogni aspetto. Stefano Pioli ha detto che non ha pensato a quelle sfide ma che adesso, con un Milan tutto nuovo, non ha paura di affrontare questa delicata sfida. Lo farà senza due giocatori a disposizione: Tomori per squalifica e Kalulu per infortunio. Per questo motivo in difesa le scelte sono obbligate.

Probabili formazioni Inter Milan

Simon Kjaer guiderà la difesa al fianco di Malick Thiaw: scelta inevitabile poiché l’unica alternativa è Marco Pellegrino, l’ultimo arrivato – e mai utilizzato finora. Pioli ha detto che deve imparare un po’ di cose prima di poter essere schierato e il Derby non è considerata dal tecnico l’occasione migliore. Ma se dovesse essercene bisogno, è lui l’unica opzione a disposizione. Per il resto non ci saranno cambiamenti rispetto alle prime tre giornate.

Olivier Giroud ci sarà: negli ultimi due giorni ha lavorato col gruppo ed è recuperato dal problema alla caviglia accusato in Nazionale. Con lui, in attacco, Pulisic a destra e Leao a sinistra. Non cambia nemmeno il centrocampo con Reijnders e Loftus-Cheek mezzali e Rade Krunic metronomo. In difesa, come detto, Kjaer con Thiaw; a completare la linea Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra (anche lui ha avuto un po’ di fastidi in Nazionale ma tutto rientrato). In porta ovviamente Mike Maignan.

L’Inter è, invece, la solita. E, manco a dirlo, ha tutta la rosa a disposizione (bravi loro). Sommer fra i pali dietro alla solita linea a tre composta da: Darmian, Acerbi e Bastoni. Inizia dalla panchina quindi Pavard, l’importante acquisto dei nerazzurri nelle ultime ore di mercato. A guidare il centrocampo Calhanoglu nel ruolo di regista, Barella e Mkhitaryan le mezzali. Davide Frattesi, reduce da una doppietta in Nazionale a San Siro – e dalle discutibili dischiarazioni post-partita sul caso Donnarumma – partirà dalla panchina. Dumfries e Dimarco i quinti. In attacco confermata la nuova coppia di fuoco nerazzurra: Lautaro Martinez, capitano, con Marcus Thuram (compagno di squadra con la Francia di Maignan, Theo e Giroud come Pavard, l’altro francese interista).

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.