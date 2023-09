Shevchenko contro Buffon, la storia si ripete: il finale è sempre lo stesso (VIDEO)

Venti anni dopo è ancora Shevchenko contro Buffon. L’ex stella del Milan ha beffato nuovamente il suo rivale come a Manchester.

Il 2023 è l’anno, ormai già celebrato, del ventennale di uno dei trionfi più incredibili della storia del Milan. Vale a dire della finalissima di Champions League vinta dai rossoneri a Manchester contro la Juventus.

Il 28 maggio 2003 la squadra guidata da Carlo Ancelotti non solo conquistava la sesta Champions della propria storia, ma lo faceva per la prima volta contro una rivale diretta italiana, forse la più odiata dal punto di vista di tifo e sfottò.

Un trionfo al termine di una partita tiratissima, non spettacolare ma piena di tensione, colpi di scena e sacrificio. Alla fine l’ha spuntata il Milan ai calci di rigore, con l’ultimo storico penalty trasformato da Andriy Shevchenko, il fuoriclasse ucraino che con la sua consueta freddezza spiazzò Gigi Buffon regalando la Champions ai rossoneri.

Sheva, venti anni dopo spiazza ancora Buffon dal dischetto

Venti anni dopo si è ripresentato il duello in stile Far West tra Shevchenko e Buffon. Nuovamente il centravanti ucraino contro il portierone italiano, ma ovviamente in un’occasione ben diversa e di tutt’altro stampo. I due ex campioni si sono trovati come rivali nell’ultima partita di beneficienza, in favore dell’Ucraina, organizzata da Sheva stesso.

Ieri sera lo storico numero 7 del Milan ha messo in campo diversi ex calciatori ed amici per questo evento benefico, l’ennesimo di un tour che Shevchenko sta portando avanti proprio per aiutare i suoi connazionali che vivono sotto le bombe russe ormai dal febbraio 2022. La partita si è disputata a Lubiana, in Slovenia.

Ad un certo punto dell’incontro, la squadra di Sheva ha goduto di un calcio di rigore a proprio favore. Sul dischetto si è presentato proprio lo ‘Zar‘, sfidando il rivale Gigi Buffon che difendeva i pali dell’altra formazione. Un revival della finale di Manchester 2003, con stesso identico epilogo: Sheva ha spiazzato, stavolta con un cucchiaio, il portiere ex juventino e messo la palla nel sacco.

Quello sguardo l’abbiamo già visto da qualche parte 👀

Sheva batte Buffon dal dischetto e abbraccia Gigi 🫂#DAZN pic.twitter.com/wrWqVQyu0h — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 15, 2023

Con grande sportività e spirito amichevole Shevchenko stavolta è andato ad abbracciare Buffon. Tra i due sorrisi e fair play, ma è stato impossibile non ritornare con la mente a vent’anni prima, quando un rigore ben più pesante decise la finalissima di Champions League e divenne uno dei momenti più iconici della storia del Milan.