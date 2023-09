Milan-Newcastle, rifinitura e conferenza stampa Pioli: gli orari

Il programma della squadra rossonera domani in vista della sfida di Champions League contro gli inglesi: tutti gli orari

Anche se non sarà affatto un’impresa semplice, il Milan ha il dovere di mettersi alle spalle al più presto la pesante sconfitta nel derby contro l’Inter, anche perché martedì c’è subito un’altra partita molto importante.

Martedì alle 18.45 infatti il Milan debutta in questa edizione della Champions League ospitando il Newcastle del ex Sandro Tonali, e di Sven Botman, a San Siro. Il fatto di tornare a giocare subito dopo tre giorni può essere una buona opportunità per la squadra di Stefano Pioli, che ha quindi la possibilità dimenticare subito il 5-1 contro i nerazzurri, ma serve un risultato positivo contro gli inglesi e soprattutto una prestazione importante.

Sarà infatti fondamentale cominciare al meglio in un girone di ferro come quello che è toccato ai rossoneri, nel quale sono inserite anche il Paris Saint Germain e il Borussia Dortmund. Il Diavolo ritrova Fikayo Tomori, che era squalificato per il derby, e spera che possa recuperare anche Pierre Kalulu, le cui condizioni verranno però valutate nelle prossime ora. Andiamo allora a vedere il programma dei rossoneri per domani.

Milan-Newcastle, il programma della vigilia

Il Milan farà la rifinitura domani mattina alle 11:15. Mister Pioli proverà delle situazioni ad hoc per la partita contro i Magpies, anche se non c’è stato molto tempo per preparare la sfida.

Al termine dell’allenamento l’allenatore andrà quindi a rispondere alle domande dei giornalisti. La conferenza stampa di vigilia della partita di Champions è in programma alle ore 14:00. Al tecnico verranno di certo rivolte anche molto domande sulla sconfitta nel derby e su quanto questa possa incidere in vista della sfida contro il Newcastle, che è altrettanto importante.

Per quanto riguarda invece la conferenza stampa del tecnico dei Magpies, Eddie Howe, l’inizio è stato programmato per le ore 19:00 e si svolgerà proprio a San Siro. Il Newcastle infatti, reduce dalla vittoria di misura in campionato contro il Brentford grazie alla rete di Callum Wilson, sarà a Milano già domani per affrontare il Diavolo.