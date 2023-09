Suso alla Juve, tutto vero: i dettagli

L’ex Milan potrebbe davvero tornare in Italia già nel mese di gennaio: ecco perché ora il Siviglia può aprire alla cessione

Il mercato è finito neanche da un mese, ma è chiaro che i club sono sempre al lavoro e le trattative non si fermano. Non tutti gli affari sono andati in porto nel corso dell’estate, ma alcuni potrebbero essere solamente rimandati.

Può essere questo il caso di Suso, che nelle settimane scorse è stato vicino alla Juventus. Se ne è parlato ultimamente, con il club bianconero che ha provato a riportare in Serie A l’ex Milan per rimpiazzare di fatto Angel Di Maria, senza però riuscirsi. Il Siviglia infatti aveva bloccato la cessione, ritenendo che il giocatore potesse ancora far comodo al tecnico Mendilibar. La Vecchia Signora aveva inoltre temporeggiato nel mercato estivo per l’incertezza riguardo la partecipazione europea.

L’idea dei bianconeri era quella di un prestito con diritto di riscatto per arrivare al classe ’93, che per Massimiliano Allegri può rivelarsi utile per il passaggio al 4-3-3. L’ala mancina si adatterebbe infatti alla perfezione nel tridente con Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il Siviglia però al momento aveva detto di no. Le cose potrebbero però cambiare già nella sessione invernale a gennaio.

L’ex Milan verso l’addio al Siviglia: gli andalusi hanno già il sostituto

Come riportano in Spagna, infatti, Suso è sempre intenzionato a lasciare il club andaluso e chiederà ancora una volta la cessione. Sono tante le richieste per il 29enne, che però non disdegnerebbe un ritorno in Italia.

Adesso, tra l’altro, il Siviglia ha anche trovato il sostituto ideale e potrebbe avere meno problemi a privarsi dell’ex Milan. Stiamo parlando del belga classe 2001, Largie Ramazani. Il direttore sportivo Victor Orta ha infatti messo nel mirino il talento dell’Almeria, che si era già messo in mostra l’anno scorso, ma che ha avuto un ottimo inizio anche in questa stagione. Il ventiduenne fa proprio al caso dei vincitori dell’ultima Europa League.

Ecco quindi per Suso si aprono le porte della cessione. L’anno scorso Suso ha messo a referto 3 gol e 4 assist in 33 presenze stagionali. La Juventus valuterà se tentare l’affondo per l’esterno d’attacco, il cui contratto scade nel 2025, con la consapevolezza che ci sono diverse concorrenti per il ragazzo, tra cui, come riporta Elgoldigital, lo stesso Almeria, che medita uno scambio con Ramazani.