Highlights Milan-Newcastle: la sintesi del match di Champions (Video)

Milan-Newcastle, la cronaca con gli highlights del match della prima giornata del girone F di Champions League, disputato a San Siro martedì 19 settembre

Una splendida coreografia corale accoglie Milan e Newcastle a San Siro per il match che inaugura l’edizione 2023-24 della Champions League. Il pubblico rossonero acclama Tonali, grande ex della serata, con cori e ovazioni.

In campo, però, è un’altra storia. Il Milan domina totalmente il primo tempo. Tante le occasioni create dai rossoneri. Le prime al 12′ con un tiro da fuori area di Pobega, respinto da Pope che poi para anche un colpo di testa ravvicinato di Chukwueze da posizione defilata.

Altra doppia opportunità al 17′ con Giroud che conclude su Pope in uscita dall’area piccola. Sul calcio d’angolo successivo, colpo di testa, indisturbato, di Hernandez con il portiere del Newcastle che respinge d’istinto di nuovo in corner. L’assedio del Milan prosegue e su un cross di Hernandez, Giroud angola troppo la conclusione da distanza ravvicinatissima.

Nulla, in confronto, a quanto accade pochi minuti dopo. Leao semina gli avversari con una delle solite serpentine e arriva solo davanti a Pope. Anziché concludere a rete, Rafa tenta un improbabile colpo di tacco ma incespica e cade goffamente. Sul prosieguo dell’azione, la palla arriva a Pobega che conclude a botta sicura con Trippier che salva clamorosamente sulla linea. Tanti i rimpianti per il Milan in un primo tempo che, quasi inspiegabilmente, si conclude a reti bianche con il Newcastle mai pericoloso dalle parti di Maignan.

Milan-Newcastle, il secondo tempo

Nella ripresa il ritmo del Milan cala ma sono sempre i rossoneri a fare la partita. Due le grandi occasioni nella seconda frazione con un tiro debole di Reijnders, appena subentrato a Pobega e un colpo di testa di Leao, di poco alto sulla traversa, su cross di Florenzi.

Nel finale, il Milan ci prova ancora con un ottimo Musah sempre presente nelle azione offensive dei suoi. Il Newcastle resiste e, al 94′, per poco non beffa i padroni di casa con uno tiro da fuori di Longstaff deviato da Sportiello.

Si, proprio Sportiello. Oltre a un pareggio immeritato, infatti, il Milan esce dalla serata di San Siro anche con l’infortunio di Maignan. Per il terzo anno consecutivo, il portiere del Milan va ko a settembre, stavolta, stando a quanto riferito da Sky per un problema al flessore che lo terrà certamente fuori dalle prossime partite. Preoccupazione anche per le condizioni di Loftus Cheek, uscito per un probabile problema muscolare.

Pareggio che va strettissimo al Milan che, almeno, ha reagito dopo la cinquina incassata nel Derby. Bene la difesa e Musah. Leao discontinuo. Giroud impalpabile. Sabato prossimo si torna in campo con il Verona.