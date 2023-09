Infortunio Loftus-Cheek in Milan-Newcastle: le condizioni del centrocampista

Preoccupano le condizioni di Ruben Loftus-Cheek dopo lo stop durante la gara contro il Newcastle. Capiamo meglio cosa è accaduto al centrocampista

Ruben Loftus-Cheek si è fermato nel corso di Milan-Newcastle, gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il centrocampista inglese è stato sostituito da Stefano Pioli intorno al 70′ minuto del secondo tempo. Al suo posto è entrato Yunus Musah, ma c’è una certa apprensione sulla gravità dell’infortunio. Ruben Loftus-Cheek si è accasciato per terra. Nessun contrasto o scontro con avversari. Per questo sembra trattarsi di un infortunio muscolare. L’ex Chelsea si è spesso toccato dolorante dietro una coscia.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.