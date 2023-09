Tonali, applausi e cori a San Siro: “Sandro uno di noi” (VIDEO)

Tonali accolto molto bene dai tifosi del Milan, che stasera sfida il Newcastle in Champions: applausi e cori per lui.

Per la prima volta Sandro Tonali affronta il Milan da quando ha lasciato la maglia rossonera. Stasera a San Siro il suo Newcastle United gioca a Milano nella prima giornata della fase a gironi della Champions League.

L’accoglienza dei tifosi è stata positiva, non c’erano dubbi. Applausi e cori per il centrocampista bresciano, sicuramente emozionato per questa partita. A differenza di altri ex che hanno lasciato il Milan negli anni recenti, Tonali ha ricevuto tanto affetto.