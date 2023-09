Verona, problema alla caviglia: salta la sfida con il Milan

Gli scaligeri dovranno fare a meno di uno dei loro uomini migliori per la trasferta di San Siro: Baroni ha già pronta l’alternativa

Il Milan ha pareggiato la gara d’esordio in Champions League contro il Newcastle pur meritando qualcosa in più. Nell’arco dei novanta minuti infatti la squadra di Stefano Pioli ha creato tante occasioni, ma non è riuscita a concretizzare.

Una vittoria mancata che non è il miglior inizio possibile nel girone, ma i rossoneri si preoccuperanno di questo più avanti, perché adesso devono tornare a focalizzarsi sul campionato. Il Diavolo deve infatti reagire dopo il pesante 5-1 subito nel derby contro l’Inter, che ha portato i nerazzurri a +3 in classifica. Sabato alle 15 a San Siro arriva l’Hellas Verona e Rafa Leao e compagni sperano di tornare immediatamente al successo.

I rossoneri erano partiti davvero bene in questo inizio di stagione con le tre vittorie consecutive con Bologna, Torino e Roma, e non devono disperdere quanto fatto di positivo, ma continuare sulla strada tracciata e perfezionare i meccanismi su cui si sta lavorando. Qualche certezza è stata minata nelle ultime due partite, ma questa con gli scaligeri è l’occasione per ripartire nel migliore dei modi e con i 3 punti.

Distorsione per Doig: non ci sarà con i rossoneri

Non si tratta di certo di una partita scontata perché la squadra di Marco Baroni ha iniziato molto bene questa Serie A e dopo i primi quattro punti ha 7 punti in classifica. La formazione gialloblù ha anche già battuto la Roma, dimostrandosi all’altezza contro le squadre superiori.

C’è però un problema di formazioni nel Verona perché uno dei giocatori più importanti ha rimediato un infortunio nell’ultima partita contro il Bologna. Si tratta di Josh Doig. L’esterno sinistro scozzese era stato costretto ad uscire anzitempo nel match contro i felsinei e gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato “un trauma distorsivo alla caviglia destra, con una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore”.

Non si tratta di un lungo infortunio ma il giocatore salterà senza dubbio la partita di sabato contro il Milan, e potrebbe forse tornare in quella successiva contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Anche il centrocampista Michael Folorunsho aveva accusato un problema fisico, ma per l’ex Bari non ci sono state conseguenze. Al posto di Doig sulla sinistra contro i rossoneri dovrebbe giocare Darko Lazovic, che è rientrato da poco e rappresenta un jolly per la squadra di Baroni.