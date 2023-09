Ibrahimovic-Cardinale, il retroscena: “C’è stato un altro incontro”

Il giornalista ha parlato di un secondo colloquio fra l’ex campione svedese e il proprietario del club rossonero

In questi ultimi giorni sta facendo parlare e non poco la questione del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, chiaramente sotto una nuova veste per aiutare il club con la sua esperienza e personalità da vendere.

Alla vigilia di Milan-Newcastle l’ex centravanti è andato a Milanello a far visita ai suoi ex compagni e ha colto l’occasione anche per parlare con il tecnico Stefano Pioli e con il dirigente Giorgio Furlani. Pioli non ha svelato proprio tutto ciò che si sono raccontati i due e diverse situazioni hanno fatto pensare a un possibile imminente ritorno, in particolare nello staff del tecnico con rossonero, con cui i rapporti sono sempre stati molto buoni.

La conferma definitiva è arrivata poi con la notizia di un incontro fra il campione svedese e il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, in un Hotel di Corso Venezia a Milano prima della partita fra il Diavolo e il club inglese in Champions League, un colloquio che la Gazzetta dello Sport aveva definito conoscitivo, con il numero uno del Milan che intendeva scoprire meglio il personaggio Ibra, anche fuori dal campo.

Camelio a TV Play rivela di un secondo incontro

Questo fra Ibra e Cardinale non sarebbe stato però l’unico incontro. Infatti, Enrico Camelio di TV Play ha rivelato che c’è stato un nuovo colloquio fra i due, il che arricchisce ulteriormente la vicenda.

Camelio ha spiegato che, oltre appunto al primo faccia a faccia avvenuto prima del match contro i Magpies, Zlatan e il numero uno di RedBird si sono rivisti una seconda volta al termine della partita per discutere di un suo eventuale ruolo in dirigenza. L’intenzione, quindi, di arruolare di nuovo Ibra nell’organigramma del Milan ci sarebbe eccome da parte del nuovo proprietario, che vede assolutamente di buon occhio una figura del suo calibro.

Nei prossimi giorni si saprà quindi di certo se questa ipotesi potrà tramutarsi in realtà, ma sta di fatto che gli indizi ora cominciano a diventare tanti. Ibrahimovic sarebbe un valore aggiunto nello spogliatoio rossonero perché conosce i giocatori e può continuare a trasmettere loro la mentalità vincente, proprio come ha fatto negli ultimi anni, fino alla conquista dello Scudetto.