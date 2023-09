Le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona: tutto confermato, Pioli cambia modulo

Le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona, match valido per la quinta giornata di Serie A e in programma oggi alle 15.00. Eccole di seguito

Il Milan è pronto a tornare in campo nel primo pomeriggio di oggi. Dinnanzi a un San Siro quasi pieno (70 mila spettatori), i rossoneri affronteranno l’Hellas Verona di Marco Baroni. Una sfida semplice sulla carta, ma assolutamente da non sottovalutare. L’obiettivo del Diavolo è solo e soltanto uno: la vittoria e dunque i tre punti. C’è bisogno di riscatto dopo l’ultima particolare e difficile settimana. Sarà essenziale recuperare all’umiliante sconfitta nel derby e al pareggio scandaloso contro il Newcastle in Champions League.

Stefano Pioli è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori, ma in settimana sono filtrate novità cruciali e decisive da Milanello. L’allenatore rossonero è sembrato pronto ad un cambio sostanziale di modulo, con in particolare il ritorno alla difesa a tre. Uno stravolgimento che ha creato curiosità e clamore, e che sarebbe riconducibile all’assenza dei due terzini Davide Calabria e Theo Hernandez, non al top della forma. I due non sono infatti neanche stati convocati per la gara di oggi. La verità dei fatti ci arriva dalle formazioni ufficiali del match appena diramate da Stefano Pioli e Marco Baroni. Eccole di seguito.

Le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona

Formazione Milan (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Pellegrino, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Pobega, Adli, Romero, Chukwueze, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Maignan. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Novità cruciale: sarà Rafael Leao il capitano del Milan oggi.

Formazione Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò: Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Folorunsho, Ngoonge; Djuric. Allenatore: Baroni. A disposizione: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Cabal, Terracciano,Saponara, Serdar, Tchatchoua, Suslov, Cruz, Mboula, Bonazzoli. Indisponibili: Doig, Henry. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.