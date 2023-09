Le pagelle di Milan-Verona 1-0: difesa al top, Musah dà tutto. Pulisic in ombra

Voti e tabellino di Milan-Verona, sfida valida per la 5a giornata di Serie A. I rossoneri vincono con il minimo sforzo grazie al gol di Leao

Minimo sindacale per un Milan che batte l’Hellas Verona 1-0. Decide Leao, che la sblocca quasi subito. Ma la squadra rossonera, che indirizza subito risultato e partita, non convince ancora. Al top i tre difensori, che danno solidità alla struttura rossonera e sono decisivi per mantenere il risultato.

Il Milan inizia benissimo: palla recupera e subito Leao, che spacca in due l’avversario e segna il gol del vantaggio. Da lì in poi, però, i rossoneri non riescono quasi mai a rendersi pericoloso: l’Hellas va ad un passo dal gol con un colpo di testa di Folorunsho, bravissimo Sportiello.

I ragazzi di Baroni per buona parte del math tengono il pallino del gioco, pur senza creare occasioni particolarmente pericolose. Il Milan non riesce ad uscire in maniera pulita e torna a farsi vedere dalle parti di Montipò solo nei minuti finali con Okafor e Jovic a campo aperto. Sugli scudi Yunus Musah, autore di un’ottima partita, forse da migliore in campo, a tutta fascia.

Milan-Verona, le pagelle dei rossoneri

SPORTIELLO 6,5 – Parata importante nel primo tempo su Folorunsho. Dà sicurezza.

THIAW 6,5 – Prestazione senza sbavature, da terzo sembra ancora più solido.

KJAER 6,5 – Il ruolo da centrale nella difesa a tre lo esalta. Mai in difficoltà nemmeno quando entra il colosso Djuric.

TOMORI 7 – Continuità, dopo esser stato il migliore martedì. Per Ngonge non è giornata.

MUSAH 7,5 – Prima da titolare senza paura. A tutta fascia, attacca e difende. Finisce sfinito e coi crampi. Benissimo.

KRUNIC 6 – Le difficoltà del Milan in costruzione non lo aiutano. Lui però è l’unico a cercare e, spesso, trovare l’imbucata o l’inserimento palla al piede.

REIJNDERS 6 – Folorunsho a uomo gli rende la vita difficile, anche lui sbaglia qualcosa di troppo. Prestazione poi in crescendo. Non è il Reijnders visto all’inizio.

FLORENZI 6,5 – Mette in campo qualità ed esperienza, ed è fra i migliori.

PULISIC 5,5 – L’unico guizzo poco prima di uscire con dribbling e sinistro respinto dal portiere. Per il resto, è la sua peggior partita da quando è al Milan.

GIROUD 6 – L’assist per Leao e poco altro. Soffre una condizione fisica non al top.

LEAO 6,5 – La risposta dopo le critiche di martedì è arrivata ma non troppo. Bello il gol, in pieno stile Leao. E qualche altra folata, estemporanea. Bravo Magnani a contenerlo.

All. PIOLI 6 – Per necessità sceglie la difesa a tre ma gli schemi non cambiano la sostanza: il suo Milan fa un’enorme fatica nella prima costruzione, e anche nel pressing c’è qualcosa da registrare. L’Hellas Verona in partita fino all’ultimo minuto, nonostante un divario tecnico enorme fra le squadre.

Il tabellino di Milan-Verona

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Pellegrino; Adli, Loftus-Cheek, Pobega, Romero; Chukwueze, Jovic, Okafor. All.: Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Folorunsho, Lazovic; Ngonge. A disp.: Berardi, Perilli; Amione, Cabal, Coppola; Charlys, Saponara, Serdar, Suslov; Bonazzoli, Cruz, Djurić, Mboula. All.: Baroni.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 8′ Leao

Ammoniti: