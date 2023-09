Milan-Verona, Musah dopo l’esordio da titolare: “Posso giocare ovunque, i tifosi mi hanno aiutato”

Yunus Musah ha parlato al termine di Milan-Verona, gara che ha segnato l’esordio da titolare dello statunitense dal 1′ minuto.

Esordio da titolare in Serie A oggi per Yunus Musah. Il calciatore statunitense del Milan ha giocato da esterno destro contro il Verona, impegnandosi molto tra strappi e ripiegamenti.

Proprio delle emozioni del debutto dal 1′ minuto, Musah ha parlato al termine della partita ai microfoni di DAZN: “Se sognavo l’esordio a San Siro? L’ambiente ed i tifosi si fanno sempre sentire, anche quando sono in panchina li senti. Loro ci aiutano tanto quando siamo in campo, sono fantastici”.

Sul ruolo in campo: “Mi sono trovato bene da esterno, ho le caratteristiche per farlo. Mi piace giocare ovunque, a centrocampo o anche oltre. Giocare a destra mi piace”.

Il carattere messo in mostra dal Milan oggi: “Saper soffrire è importante, non sempre il gioco è pulito. Quando gli altri hanno il pallone bisogno difendere e stringere, mi piace come abbiamo lavorato da squadra”.