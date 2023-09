Milan Juventus Primavera Highlighs, gol e sintesi del match (VIDEO)

La squadra di Ignazio Abate domina anche i bianconeri e si porta a casa la quarta vittoria su quattro in questo inizio di campionato

Il Milan Primavera ha cominciato alla grande questa nuova stagione e la musica rispetto al passato sembra totalmente cambiata. I giovani rossoneri erano reduci dal galvanizzante 4-0 sul Newcastle in Youth Ligue e ieri affrontavano la Juventus da capolisti.

La squadra di mister Ignazio Abate non ha accusato minimamente le fatiche e ha offerto un’altra ottima prestazione in Primavera 1 oggi contro la Juventus. Il Diavolo ha regolato la Vecchia Signora già nel primo tempo con tre reti, archiviando subito la vittoria e gestendo poi fino al fischio finale. E’ arrivata quindi la quarta vittoria su quattro (dopo quelle contro Monza, Bologna e Sassuolo) che porta il Milan a quota 12 in classifica, quindi al comando e ancora a punteggio pieno.

Curioso il fatto che le tre reti rossonere sono arrivate nel giro di 4 minuti, una dietro l’altra nel finale della prima frazione, a ridosso dell’intervallo. Ha sbloccato il centrocampista Alessandro Bonomi con un pallonetto su Vinarcik. Il raddoppio arriva un minuto più tardi ed è ad opera del difensore Vittorio Magni che raccoglie in mischia e incrocia con il mancino, mentre la terza rete è realizzata ancora da Bonomi in contropiede con un tiro che bacia il palo e si insacca per il 3-0 finale. Unica nota negativa l’espulsione di Nsiala Makengo a inizio ripresa.

⚽️ #ACMilan Primavera take the lead against Juventus after a superb goal from Bonomi after Eletu’s assist! pic.twitter.com/lIhooVLXVR — SempreMilan (@SempreMilanCom) September 23, 2023

😱 Incredible! #ACMilan Primavera now 3-0 up against Juventus with Bonomi adding his second after Scotti’s amazing run pic.twitter.com/npvbvzdtR8 — SempreMilan (@SempreMilanCom) September 23, 2023

Milan-Juventus 3-0, il tabellino

Milan (4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala Makengo, Magni; Malaspina, Eletu; Scotti, Zeroli, Bonomi; Sia. All.: Abate.

Juventus (3-4-2-1): Vinarcik; Martinez Crous, Domanico, Gil; Turco, Florea, Ripani, Pagnucco; Vacca, Anghele; Pugno. All.:

Marcatori: Bonomi 43′ e 46 (M) , Magni 44′ (M)