Dimarco, gol polemico a Empoli: “Vogliono farli vincere”, e spunta il like di Leao

Il like di Leao che scatena le polemiche su Twitter. C’entra l’Inter, il gol di Dimarco e un presunto fuorigioco

La sfida a distanza fra Inter e Milan è già cominciata e probabilmente durerà tutto l’anno, con i rossoneri che proveranno a contendere il titolo ai nerazzurri, nonostante il ko nel derby della scorsa settimana.

Entrambe le milanesi hanno vinto in questo turno, battendo di misura rispettivamente il Verona e l’Empoli. Adesso la squadra di Simone Inzaghi è a quota 15 in classifica e quella di Stefano Pioli insegue a 12, mentre le altre big stanno tutte arrancando. Come tutte le stagioni, sono iniziate anche le polemiche arbitrali, e da questa settimana gli arbitri provano a spengerle spiegando in tv gli episodi controversi. Chissà se verrà analizzato allora anche quello di cui si è discusso per la vittoria dell’Inter.

In molti hanno infatti contestato la validità del gol di Federico Dimarco contro l’Empoli dal momento che, quando l’esterno calcia verso la porta di Berisha, c’è Bastoni forse in fuorigioco (non ci sono immagini) e sulla traiettoria del tiro. Un episodio molto dubbio che ha subito ricordato ai rossoneri quello del gol di Bennacer in un derby di Coppa Italia, che in quel caso fu annullato per la posizione di Kalulu, che impediva la visuale al portiere.

Dimarco come Bennacer, ma il gol non viene annullato

I due episodi non appaiono molto diversi e su Twitter un account di fede rossonera li ha paragonati in un’immagine che mette in evidenza i due frame, con il commento: “Al Milan viene annullato, all’Inter viene convalidato. Che Paese modesto che siamo in Serie A. Vogliono farli vincere quest’anno“.

A scatenare la polemica social ci ha pensato Rafael Leao, che ha messo il like al suddetto post. C’è da dire, però, che siamo di fronte ad un clamoroso errore: sia da parte dell’utente che anche dello stesso Leao. Il fuorigioco in questione, infatti, non c’è. Bastoni sembra tenuto in fuorigioco dalla gamba di Ebuehi (ma, come scritto anche prima, non ci sono immagini e questo è davvero inspiegabile) ma, soprattutto, da immagini diffuse dai social, si vede come il difensore non sia influente sulla visuale di Berisha. Quindi, anche se fosse stato in fuorigioco, non ci sarebbe nessuna irregolarità.