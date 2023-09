Serie A, designazioni arbitrali: La Penna per Cagliari-Milan

Designati gli arbitri e gli assistenti per la sesta giornata del campionato di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Il campionato di Serie A non si ferma. Durante la settimana scatta il turno infrasettimanale, valido per la sesta giornata stagionale. L’Aia e la Figc hanno già designato gli arbitri per questo turno ormai imminente.

Il match Cagliari-Milan, previsto per mercoledì 27 settembre alle ore 18:30, sarà diretto da Federico La Penna. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Rossi e dal quarto uomo Colombo.

In sala Var ci sarà un esperto del settore come Massimiliano Irrati, assistito all’Avar da Paganessi. Per La Penna, arbitro classe ’83, si tratterà della sesta direzione in carriera con il Milan.

Il bilancio attuale parla di 3 vittorie rossonere, un pareggio ed una sconfitta. La Penna fu l’arbitro dell’ormai celebre 5-0 subito dai rossoneri con l’Atalanta a dicembre 2019, gara della svolta prima della risalita condotta da Pioli e Ibrahimovic.