Cagliari-Milan, Adli titolare! Ampio turnover di Pioli

Le ultime di formazione del Milan in vista della trasferta di Cagliari secondo le previsioni di Sky Sport. Ecco cosa cambierà sicuramente.

Domani pomeriggio il Milan scenderà in campo a Cagliari, per la sesta giornata del campionato di Serie A. Una sfida davvero complicata a livello ambientale, che dovrà rappresentare una sorta di conferma per i rossoneri, finora perfetti se si esclude la mazzata del derby nel quarto turno.

Stefano Pioli però ha previsto diversi cambi di formazione in vista del turno infrasettimanale. Gli impegni del suo Milan sono tanti e ravvicinati, per questo motivo ha deciso di cambiare qualcosa, anche di importante, per ruotare le scelte e non affidarsi solo ai soliti noti.

Il primo cambio, secondo le conferme odierne della redazione di Sky Sport, sembra essere la chance da titolare per Yacine Adli. Il franco-algerino dovrebbe partire finalmente titolare in cabina di regia, come già preannunciato da Pioli stesso dopo l’infortunio occorso a Krunic. Mossa dunque intrigante a centrocampo in vista del Cagliari.

Tridente inedito in Sardegna per il Milan

Dunque Adli sarà la novità maggiore, visto che per il classe 2000 si tratta del debutto da titolare in campionato. Solo una volta era accaduto da quando indossa la maglia del Milan: lo scorso anno nella trasferta di Verona, quando fu schierato da trequartista al posto di Brahim Diaz, senza però riuscire a colpire nel segno.

Cambi importanti però anche in attacco. Pioli sembra intenzionato a dare un turno di riposo anche ai suoi due calciatori di maggior qualità offensiva: Leao e Giroud dovrebbero partire dalla panchina ed entrare a gara in corsa, solo in caso di pura necessità.

Si va verso un tridente d’attacco inedito e tutto nuovo: Chukwueze e Pulisic sulle corsie laterali e Okafor come prima punta. Per la prima volta i tre neoacquisti estivi giocheranno assieme dal 1′ minuto, anche loro a caccia di riconferme e di fiducia da parte del tecnico milanista.

Okafor in particolare dovrebbe essere preferito all’altro volto nuovo Jovic. Il serbo infatti non è sembrato ancora in grande forma a livello fisico-atletico e ha bisogno di tempo per rimettersi in sesto. Ancora da valutare invece la questione difesa: ritorno alla linea a quattro o conferma dello schieramento a tre? Pioli sembra propendere per una riproposizione del 4-3-3 di partenza, con Theo Hernnadez che ritornerà titolare sulla corsia mancina.