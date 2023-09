Francesco Camarda segna ancora: tripletta in Coppa Italia, pazzesco (VIDEO)

Il giovanissimo attaccante dei rossoneri è ancora grande protagonista al debutto in Coppa Italia Primavera contro l’Entella

Il Milan Primavera è impegnato oggi nella sfida contro la Virtus Entella, valida per il terzo turno della Coppa Italia Primavera. Di fatto non c’è storia perché i rossoneri stanno dominando in lungo e in largo questo incontro.

Ancora una volta, assoluto protagonista per la formazione allenata da mister Ignazio Abate, è il giovane attaccante Francesco Camarda. Il 16enne non sembra aver limiti ed ha già realizzato una tripletta nel primo tempo, che si è concluso con il punteggio di 5-0 in favore del Diavolo. Il classe 2008 ha sbloccato il punteggio al minuto 14′ realizzando un calcio di rigore con freddezza, per poi ripetersi al 21′ e al 31′ con le reti rispettivamente del 3-0 e del 5-0. E siamo solo all’intervallo. Ecco qui il video del penalty con cui ha sbloccato il match.

Francesco Camarda scores from the Spot for our Primavera vs Virtus Entellapic.twitter.com/u8EVULLqTE — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) September 26, 2023

Camarda ha realizzato già una rete in campionato, diventando il primo 2008 a segnare in Primavera, e poi si è ripetuto rifacendo il record anche in Youth League con la doppietta al Newcastle. Continua quindi a polverizzare record e a bruciare le tappe l’enfant prodigio del club rossonero, che la società si tiene stretta e sul quale punta tantissimo in chiave futura.