Ibrahimovic, doppio regalo di compleanno: nuova vita e… nuova Ferrari

Zlatan Ibrahimovic sta pensando ad un doppio regalo per il vicino compleanno. Una nuova Ferrari ma anche una nuova esperienza lavorativa

Zlatan Ibrahimovic è e rimarrà per sempre una leggenda del calcio mondiale. Un personaggio unico nel suo genere, tanto in campo, dove è stato un campione, tanto fuori dal rettangolo verde, dove ha fatto valere il suo carattere fuori le righe. Il suo addio al calcio ha commosso gli appassionati di tutto il mondo. Quando un campione del suo calibro dice basta, piange il cuore anche a chi non è mai stato un suo tifoso. Adesso, Ibrahimovic si sta godendo il periodo sabbatico, riflettendo su quale strada prendere per il suo futuro.

A brevissimo compirà ben 42 anni, precisamente il prossimo 3 ottobre. Cosa regalarsi per questo compleanno? Le passioni principali di Zlatan sono due, le macchine, con particolare affetto per le Ferrari, e il calcio. Ed è proprio in questo senso che i 42 anni potrebbero portare una ventata nuova in casa Ibrahimovic. Partiamo dall’auto. L’ex attaccante è in possesso di un concessionario Ferrari in garage. E l’ultima foto postata ha fatto pensare che si fosse regalato una nuova Rossa. In realtà, la foto sopra mostra Ibra su una Ferrari Daytona SP3, la stessa che si è regalato un anno fa di questi tempi.

Ma data la sfrenata passione per le Rosse, Zlatan potrebbe regalarsi in occasione del suo compleanno la nuova Ferrari SF90 XX Stradale, spider plug-in hybrid da 1.030 cavalli. Come informa il portale Auto Every Eye, se così fosse, lo svedese dovrà aspettare un bel po’ prima di utilizzarla, dato che le prime consegne sono previste per febbraio 2024. Ma come accennato, non solo una nuova auto. Per Ibra potrebbe iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Ibra, nuova vita a 42 anni

Si è tanto discusso nell’ultimo periodo della possibilità di ritorno di Ibrahimovic al Milan. Un’ipotesi concreta, dato che sia Giorgio Furlani che Gerry Cardinale gli hanno proposto direttamente un ruolo in società. Quale? La prima strada è quella del Club Manager, che non stuzzica tanto le sue ambizioni. Non è dunque escluso un ruolo ibrido nello staff tecnico di Stefano Pioli, tra il motivatore e il mental coach. O chissà, Ibrahimovic potrebbe tornare al Milan per svolgere la carica di Vice Presidente onorario. Al momento, si tratta di possibilità, ma l’ex attaccante sa che la porta del club rossonero è aperta e sta aspettando la sua decisione. I 42 anni che stanno arrivando potrebbero motivarlo a darsi una mossa. D’altronde, il Milan e Pioli hanno ancora bisogno di lui. E se non in campo, Zlatan potrà dare il suo apporto con la sua presenza costante.