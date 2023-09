Massimo Moratti ricoverato, come sta: condizioni stabili

L’ex presidente dell’Inter è stato ricoverato all’ospedale Galeazzi per un intervento: quali sono attualmente le sue condizioni

Una notizia per nulla piacevole è rimbalzata nelle ultime ore e riguarda un protagonista del calcio italiano degli ultimi anni, ovvero Massimo Moratti. L’ex presidente dell’Inter sarebbe stato ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano.

La notizia è stata riportata da Affaritaliani.it, che spiega che l’ex patron nerazzurro, e attuale amministratore delegato di Saras, è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica. Inizialmente c’è stata preoccupazione perché le condizioni di Moratti non sono state chiarite e si temeva che versasse in condizioni gravi.

Tuttavia, secondo quanto riferito pochi minuti fa dal Corriere della Sera, le attuali condizioni dell’imprenditore di Bosco Chiesanuova al momento sono comunque stabili e l’intervento era stato programmato da qualche mese. Lo staff medico si è detto inoltre ottimista riguardo un decorso positivo e quindi per la sua ripresa.

Moratti oggi ha 78 anni ed è stato alla guida dell’Inter per ben 18, fra il 1995 e il 2004 e fra il 2006 e il 2013, prima di cedere il club all’imprenditore indonesiano Thohir, pur rimanendo ancora per qualche mese il presidente onorario, per poi uscire definitivamente di scena. Con lui il Biscione ha vinto 5 Scudetti, una Champions League, una Coppa Uefa, 3 coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane e i tifosi dell’Inter lo ricordano sempre come il presidente del Triplete.