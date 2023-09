Highlights Cagliari-Milan: la sintesi della partita di Serie A (Video)

Cagliari- Milan, la cronaca con gli highlights del match della 6.a giornata di Serie A, disputato mercoledì 27 settembre nel turno infrasettimanale

Cagliari e Milan tornano ad affrontarsi in Serie A un anno e mezzo dopo l’ultima sfida vinta dai rossoneri nell’annata Scudetto.

Tutto confermato nell’undici iniziale del Milan con Adli al posto di Krunic e tridente inedito con Pulisic, Okafor e Chukwueze. Sono i rossoneri a fare la partita. Dopo un minuto, subito un’occasione con il tiro di poco fuori di Reijnders dal limite. Al 7′, cross di Pulisic per il colpo di testa di Okafor, alto sulla traversa.

Segue poi una fase di possesso sterile del Milan fino a un’altra opportunità per Okafor, il cui tiro, al 27′, è poco angolato da posizione favorevole. Il Milan fa la partita e il Cagliari segna. Ripartenza letale dei sardi con l’ispiratissimo Luvumbo che entra in area al 29′ e lascia partire un fendente talmente forte da lasciare impietrito Sportiello.

Lo svantaggio scuote il Milan che si riversa nella metà campo cagliaritana nel finale. Il meritato pareggio arriva al 40′. Incursione di Pulisic, cross respinto debolmente e Okafor è lesto a ribadire in rete per il suo primo gol in rossonero. L’1-1-1 dà ulteriore fiducia al Milan.

Hernandez sfiora il raddoppio con un gran tiro diretto sotto la traversa che Radunovic devia in corner. Sul calcio d’angolo successivo, funziona lo schema dei rossoneri con Reijnders che riceve palla e crossa nell’area piccola, trovando Tomori pronto alla deviazione a porta vuota. Partita ribaltata in cinque minuti e 1-2 per il Milan all’intervallo.

Gol pertama Noah Okafor di Serie Apic.twitter.com/ImNK6s6W19 — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) September 27, 2023

Cagliari – Milan, il secondo tempo

Nessun cambio all’intervallo. E’ del Cagliari la prima opportunità della ripresa con il tiro di Lovumbo respinto provvidenzialmente da Adli. E’ l’ultimo brivido per il Milan che, al 55′, chiude la contesa con la bordata di Loftus Cheek dai 25 metri che si infila imparabilmente all’angolino. Nulla da fare per Radulovic e Milan che si porta su un confortante 1-3.

La terza reta dei rossoneri è un colpo ferale per il Cagliari che prova a riversarsi nella metà campo milanista senza creare pericoli a Sportiello fino al tiro di Oristanio all’87’. Nel frattempo Pioli ha fatto entrare in campo Musah, Pobega, Romero, Leao e Bartesaghi. Nessuna chance anche per i rossoneri che si limitano a controllare il vantaggio e portare a casa tre punti preziosissimi.

Gol Loftus-Cheek, assist Pulisic 🚀🚀🚀pic.twitter.com/TxacCOGQJS — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) September 27, 2023

Ora c’è poco tempo per riposare. Sabato si torna già in campo contro la Lazio alle 18, un test che si prospetta ben più probante di quello odierno che si è rivelato, comunque, ben più difficile del previsto.