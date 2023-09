Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan: Adli titolare

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, gara valida per la sesta giornata di Serie A e in programma oggi pomeriggio alle ore 18.30

Quasi tutto pronto all’Unipol Domus per la sfida di campionato tra Cagliari e Milan. Si prospetta una gara avvincente, con due squadre che hanno come solo obiettivo il risultato, e dunque la vittoria. I padroni di casa sono a caccia del primo successo stagionale, dopo aver collezionato due pareggi e tre sconfitte sin qui. I rossoneri, oggi ospiti in Sardegna, puntano chiaramente ai tre punti, con l’obiettivo di non perdere di vista la capolista Inter. Sono tre adesso i punti che separano le due cugine. Il Milan ha vinto quattro gare su cinque; l’unica sconfitta è arrivata proprio nel derby. C’è bisogno di tanto riscatto.

Stefano Pioli e Claudio Ranieri non hanno avuto molto tempo a disposizione per preparare la gara. Neanche il tempo di disputare la quinta giornata nel passato weekend, che ecco pronta già la sesta in questo turno infrasettimanale. L’allenatore del Milan ha dovuto fare i conti con gli infortuni. Perso Krunic per un brutto infortunio muscolare (si prospetta un mese di recupero), sono rimasti a Milanello anche Maignan e Jovic, con la speranza che recuperino in condizione quanto prima. Pioli ha però recuperato sia Theo Hernandez che Davide Calabria. Chi partirà dal primo minuto questo pomeriggio?

I due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali. Eccole di seguito.

Cagliari-Milan, le formazioni ufficiali

Formazione Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Aresti, Scuffet, DI Pardo, Goldaniga, Obert, Prati, Azzi, Deiola, Viola, Oristanio, Pavoletti, Shomurodov.

Formazione Milan (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Kjaer, Calabria, Pellegrino, Bartesaghi, Pobega, Musah, Romero, Giroud, Leao.