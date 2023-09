Le pagelle di Cagliari-Milan 1-3: Adli, bravissimo. Chukwueze in crescita

Le pagelle di Cagliari-Milan, l’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. I rossoneri portano a casa i tre punti

Il Milan vince ancora e lo fa su un campo complicatissimo come quello di Cagliari. I rossoneri vanno sotto, ma la reazione è da grande squadra. Rimonta a fine primo tempo e partita chiusa nel secondo. Prestazione super positiva di Adli, inspiegabilmente sostituito all’ora di gioco.

Le premesse non sono delle migliori. Il Cagliari è schierato con 5 difensori, 4 centrocampisti e il solo Petagna in avanti. Il possesso palla del Milan è sterile, nonostante qualche buon imbucata di Adli e lanci precisi. I rossoneri, come sempre, contro una difesa così, faticano a creare. E soprattutto faticano a contenere le ripartenze. Da una di queste, anche con sfortuna, arriva il gol di Luvumbo. Per fortuna il Milan sfrutta un episodio positivo per rimettere le cose a posto: Radunovic consegna la palla a Okafor che segna il suo primo gol, e nei minuti di recupero Tomori rimonta.

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo con il Milan che controlla il match e il Cagliari aspetta per ripartire. Pian piano però i padroni di casa alzano il proprio baricentro e i rossoneri ne approfittano per sfruttare gli spazi. Da una situazione del genere la squadra riesce a liberare Loftus-Cheek che, dal limite dell’area, controlla e spara un destro terribile nell’angolino. 3-1 quindi, che è anche il risultato finale. Il Milan torna davanti alla Juventus e mette un po’ di pressione all’Inter, impegnata stasera.

Cagliari-Milan, le pagelle

SPORTIELLO 6 – Non può nulla sul sinistro chirurgico di Luvumbo.

FLORENZI 6,5 – Largo o al centro ad impostazione: si conferma dopo il Verona e si rivela una risorsa fondamentale.

THIAW 6,5 – Solido, preciso, attento.

TOMORI 7 – Qualche problemino da quel lato Luvumbo glielo crea. Ma lui è in scia positiva e oggi si conferma. E segna pure.

THEO HERNANDEZ 6 – Inizio compassato, forse perché preoccupato dal recente infortunio. Si scalda pian piano.

LOFTUS-CHEEK 6,5 – Con una sassata nell’angolino segna il primo gol con il Milan. Ed è un gol fondamentale, in una partita tutt’altro che brillante.

ADLI 7 – Il suo scarso minutaggio in questo Milan è un mistero. Lo è anche la sostituzione all’ora di gioco. Il voto dice tutto.

REIJNDERS 7 – C’è il suo zampino in due gol, sfruttando le sue qualità in conduzione e nella scelta dei tempi.

CHUKWUEZE 6,5 – Continue iniziative, alcune pericolose. Qualche volta poteva sfruttare meglio lo spazio creato da Loftus-Cheek per un taglio dentro. Come per Adli: sostituzione evitabile.

OKAFOR 6,5 – Serata complicata perché stretto dalla morsa dei centrali. Il gol, il primo in rossonero, è di pregevole fattura: controllo di suola e appoggio in porta. Estetica applicata alla concretezza: mix perfetto.

PULISIC 6 – Come Theo Hernandez: un primo tempo di quasi nulla, cresce nella ripresa.

Cagliari-Milan, il tabellino

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Goldaniga, Obert; Deiola, Di Pardo, Prati, Viola; Oristanio, Pavoletti, Shomurodov. All.: Ranieri.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli (dal 58′ Musah), Reijnders (dal 58′ Pobega); Chukwueze, Okafor, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Calabria, Kjaer, Pellegrino; Musah, Pobega, Romero; Giroud, Leao. All.: Pioli.

Arbitro: Lapenna

Ammoniti: Loftus-Cheek, Zappa

Marcatori: 29′ Lovumbo, 40′ Okafor, 45’+2′ Tomori, 60′ Loftus-Cheek