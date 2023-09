Milan, ostacoli per l’obiettivo: si inserisce la Juventus, e non solo

Filtrano interessanti novità sul mercato del Milan direttamente dalla Spagna. Rischia di complicarsi la corsa al giocatore. Si è inserita la Juventus

Il Milan pare avere alcune idee già chiare in vista delle prossime sessione di mercato. Se è vero che l’estate ormai trascorsa è servita a rinforzare con qualità diversi ruoli della rosa di Stefano Pioli, è altrettanto vero che qualche buco incompleto è rimasto. Quale? Beh, soprattutto nel reparto di difesa è indubbio che manchino tasselli fondamentali. Soprattutto sulle fasce, dove i soli Theo Hernandez, Davide Calabria e Alessandro Florenzi non possono bastare a fare competitive quelle zone del campo.

Servirebbero altri giocatori di livello che vadino a rinforzare le fasce, tanto quella destra quanto quella sinistra. E’ vero che il Milan ha un assoluto fuoriclasse sulla sinistra, quale Theo Hernandez. Ma anche il francese ha bisogno di rifiatare di tanto in tanto, e non può permettersi di giocare tutte le partite. Il Milan ha preferito alla fine non optare per un acquisto e affidare il ruolo di vice Theo al giovane Bartesaghi. Ma se si vuole ambire a qualcosa di più grande, bisognerà trovare un profilo più pronto e d’esperienza. E’ ormai noto che l’obiettivo, poi sfumato, per la fascia sinistra di difesa è stato Juan Miranda del Real Betis.

Il 23enne è rimasto a Siviglia, ma come circolato nelle ultime ore è pronto un nuovo assalto del Milan l’estate prossima. Attenzione, però, per il talento spagnolo la concorrenza è folta e forte.

Milan, Miranda è l’obiettivo: ma occhio alla concorrenza

El Gol Digital, media spagnolo esperto in notizie di mercato, fa un focus sulla situazione di Juan Miranda, spiegando che al momento il suo rinnovo col Real Betis è qualcosa di molto remoto. Ricordiamo infatti che il contratto del 23enne scadrà il prossimo 30 giugno (2024), e proprio la possibilità di acquisirlo a parametro zero fomenta i forti desideri del Milan. Ma non soltanto. Il talento Miranda è monitorato da altri club molto importanti sottolinea la fonte.

Ci sono anche Porto, Benfica, Juventus e Marsiglia sulle sue tracce. Sarà davvero complicato per il Betis riuscire a trattenerlo. Forse la mossa più conveniente sarebbe quella di cederlo subito a gennaio per evitare la partenza a zero in estate. Il rinnovo, lo sottolinea più volte El Gol Digital, è davvero lontano. Qualche giorno fa, Juan Miranda ha dichiarato che la volontà di rimanere a Siviglia non manca, ma non dipende esclusivamente da lui. “Alla fine, non dipende sempre da me. Queste cose dipendono anche dal mio rappresentante e dal club. Devono essere d’accordo loro”. Queste le parole dell’ex Barcellona, che interrogato anche sull’interesse del Milan ha risposto “E’ uno dei grandi d’Italia e questo mi rende molto felice”.

Da capire, però chi davvero la spunterà nella corsa al terzino sinistro. Non sarà semplice aggiudicarselo data la grande concorrenza.