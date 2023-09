Milan, un altro americano: colpo dal Borussia Dortmund

Il club rossonero ha messo gli occhi su un centrocampista ai margini del progetto della formazione tedesca: piace per gennaio

Nonostante la finestra di mercato si sia chiusa ormai da quasi un mese, le voci su possibili cambiamenti di maglia continuano senza sosta, anche per le società stanno già lavorando in chiave futura per mettere a posto ciò che non funziona, ma anche per cogliere qualche occasione.

Il Milan ha fatto tanto in questa estate e la dirigenza ha portato a Milanello ben dieci volti nuovi, andando di fatto a rivoluzionare la rosa, ma chiaramente c’è sempre qualche idea di mercato anche in prospettiva, con diversi giovani che potrebbero fare al caso del Diavolo per le prossime stagioni, o magari anche da gennaio quando si riaprirà la sessione invernale dei trasferimenti.

I rossoneri hanno cambiato tanto a centrocampo dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, apportando anche un cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3, che richiede delle caratteristiche ben precise. Ma a Pioli potrebbe servire qualche soluzione in più offensiva, sia in posizione centrale – in caso di 4-2-3-1 – o sulle corsie esterne, considerando che a gennaio Chukwueze andrà a giocare la Coppa d’Africa con la Nigeria.

Si libera dal Borussia Dortmund: c’è il Milan

Con Leao, Pulisic e Chukwueze il Milan si sente coperto, inoltre a Cagliari ha fatto anche il suo debutto Romero, segno che anche l’ex Lazio rientra nelle gerarchie di Pioli. Ma, come dicevamo, una soluzione alternativa potrebbe fare al caso di Pioli.

Fra i nomi che fanno parte della lista del Milan ce n’è anche uno molto intrigante, ovvero quello di Giovanni Reyna, classe 2002 di proprietà del Borussia Dortmund. Dall’estero rimbalza la voce di un interessamento dei rossoneri per il ventenne, che nonostante la giovane età ha già una grande esperienza anche a livello internazionale, dato che ha collezionato ben 16 gettoni in Champions League.

L’esterno di nazionalità americana (come Pulisic e Musah) ma con passaporto portoghese, è fuori dai piani del tecnico Edin Terzic, che non lo sta affatto considerando in questo inizio di stagione, neanche dopo che ha recuperato dal suo infortunio ed è tornato a disposizione. Il Diavolo ci pensa per gennaio, ma è possibile che dovrà sborsare una cifra importante per strapparlo ai tedeschi, dal momento che il suo contratto scade nel 2025.