Milan-Lazio, Ibrahimovic ancora a San Siro: i tifosi sperano

Come riportano le immagini che arrivano da San Siro, anche oggi Zlatan Ibrahimovic è allo stadio a seguire il suo Milan per la sfida alla Lazio

Pochi istanti al fischio d’inizio di Milan-Lazio a San Siro, ma prima della gara ha sorpreso in positivo la presenza di Zlatan Ibrahimovic allo stadio. Ancora una volta, l’ex attaccante rossonero non ha voluto mancare all’appuntamento casalingo del Diavolo. Dopo essere stato a Milanello in seguito alla sconfitta del derby, e aver assistito dagli spalti del Meazza alla gara di Champions League contro il Newcastle, anche oggi Ibra ha deciso di stare accanto alla squadra di Pioli per supportarla e motivarla.

Un fatto che cammina di pari passo con l’ipotesi del rientro di Zlatan al Milan. Si parla tanto negli ultimi giorni della possibilità che lo svedese torni nel club rossonero, stavolta per svolgere un ruolo dirigenziale o tecnico con lo staff di Pioli. Sia Cardinale che Furlani gli hanno proposto uno spazio importante in società. Lui è ancora in fase di valutazione, ma la sua seconda presenza a San Siro in questo avvio di stagione fa ben sperare tanto il Milan quanto i tifosi.