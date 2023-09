Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

Le scelte definitive di Stefano Pioli e Maurizio Sarri per Milan-Lazio, sfida valevole per la settima giornata di Serie A

Tutto pronto per la sfida tra Milan e Lazio, in programma alle ore 18 a San Siro e valida per la settima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri vogliono una vittoria per staccare tutti in vetta alla classifica, in attesa del match di stasera fra Salernitana e Inter.

La squadra di Stefano Pioli è al comando proprio con i nerazzurri a 15 punti e arriva dalle due vittorie di fila contro Verona e Cagliari, ma stavolta di fronte c’è un avversario con grande qualità, e comunque le fatiche dei tanti impegni ravvicinati si faranno sentire. Il tecnico emiliano ha avuto buone risposte anche dalle seconde linee e ora può contare su alcuni rientri importanti, come il capitano Davide Calabria, ma sa anche che mercoledì prossimo c’è una partita molto importante in Champions League contro il Borussia Dortmund.

La Lazio non è nel suo momento migliore ma è riuscita a reagire in settimana battendo il Torino di Ivan Juric per 2-0, e ottenendo la prima porta inviolata di questa stagione. I biancocelesti sanno che si giocano tanto se vogliono provare a rientrare nelle zone alte della classifica, e quindi tireranno fuori il massimo, ma anche loro sono attesi da una prova fondamentale in Champions tra quattro giorni.

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

Nel Milan rientrano Maignan e Calabria e si riprendono il loro posto da titolari anche Rafa Leao e Olivier Giroud dopo la panchina di Cagliari. In mediana confermato Adli dopo l’ottima prova in Sardegna, con Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati. Sarri lascia invece Immobile in panchina per farlo rifiatare dopo i tanti impegni e lancia Castellanos dal primo minuto. A centrocampo ci sono Guendouzi e Rovella insieme a Luis Alberto.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

Lazio (4-3-3): Provedel, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Immobile.