Pioli replica ancora ad Allegri: “Ho detto un’altra cosa”

L’allenatore del Milan ha voluto fare un’ulteriore precisazione dopo la risposta in conferenza stampa del collega

Non sembra avere fine il botta e risposta fra Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, nato da una dichiarazione del tecnico del Milan ieri in conferenza stampa, dove affermava che giocare senza le coppe porta dei vantaggi e dei punti in più a fine anno in campionato.

L’allenatore emiliano aveva spiegato che in questo senso la Juventus, che quest’anno non è impegnata in nessuna delle coppe europee, è sicuramente favorita da questo punto di vista perché ha più tempo ed energie per preparare le partite. Non è mancata poi oggi la risposta dello stesso Allegri nella conferenza stampa pre Atalanta-Juventus, nella quale ha detto la sua sull’argomento e su questa frase di Pioli.

Il tecnico dei bianconeri ha dunque replicato: “Parlare di Juve favorita non serve a niente. Non è una equazione matematica che chi non gioca le coppe è favorito per vincere lo Scudetto, lo dimostrano le ultime annate”. Nasce quindi una gara a chi si allontana di più dall’essere definito favorito in questa corsa Scudetto, che è solamente all’inizio e sarà ancora molto lunga.

Al termine di Milan-Lazio, gara vinta dai rossoneri per 2-0, a Pioli è stata riferita la risposta di Allegri e lui ha subito voluto precisare: “Ha risposto bene perché io non ho detto che è matematico. Ho detto che non giocare le coppe ti dà qualche punto in più e lo penso ancora“. Juventus quindi non favorita per lo Scudetto, ma sicuramente avvantaggiata dal fatto di avere la settimana libera per preparare le partite e meno fatiche a livello fisico e mentale.