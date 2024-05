Antonio Conte in Serie A: ore caldissime, i dettagli

A breve potrebbe essere deciso il futuro di Conte, sogno di tanti tifosi rossoneri: ecco dove potrebbe allenare.

Il Milan ha annunciato la separazione con Stefano Pioli e adesso bisognerà vedere chi sarà il suo sostituto. Più fonti danno Paulo Fonseca come sicuro prossimo tecnico rossonero, però qualche tifoso continua a sperare in Antonio Conte.

Difficile che l’allenatore pugliese approdi a Milanello, in queste settimane non sono trapelate aperture da parte della dirigenza. Non sembra essere un profilo preso in considerazione, nonostante esperienza e trofei vinti tra Juventus, Chelsea e Inter. La sua mentalità vincente è quella che numerosi milanisti vorrebbero per guidare la squadra in una stagione di riscatto, però a questo punto pare proprio che sarà un altro a raccogliere l’eredità di Pioli.

Niente Milan, ecco dove può andare Conte

Non è un segreto che Conte voglia tornare ad allenare in Italia e che avrebbe volentieri fatto ritorno alla Juventus, però sarà Thiago Motta a rimpiazzare Massimiliano Allegri. Anche l’attuale condottiero del Bologna era tra i nomi graditi a buona parte della tifoseria del Milan.

La destinazione dell’allenatore leccese può essere il Napoli. Secondo quanto rivelato da Sky Sport ha aperto al club campano, venendogli incontro dal punto dal punto di vista economico. È sempre stato la prima scelta di Aurelio De Laurentiis e i contatti sono vivi, si sono intensificati nelle scorse ore. Sembra che le parti abbiano trovato un’intesa di massima sullo stipendio.

Un altro nome forte è Gian Piero Gasperini, che ha fatto le proprie richieste all’Atalanta e a breve prenderà una decisione. Sembra destinato a rimanere a Bergamo, ADL non vuole più aspettare: ha fretta di arrivare a una scelta definitiva per la panchina azzurra. Pioli è in seconda fila. Entro uno-due giorni potrebbe esserci l’accelerata finale.

Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, si è esposto nell’intervista concessa ad AreaNapoli.it: “Conte è vicinissimo al Napoli e sta costruendo da mesi con Manna la squadra del futuro. Bisogna attendere la fine del campionato e ufficializzare l’addio di Calzona. Conte e De Laurentiis si incontrarono a Torino dopo la disfatta degli azzurri contro i granata. Trovarono una sorta di pre-accordo, il tecnico diede la propria disponibilità a patto che non arrivassero offerte da determinate squadre. In primavera sono ripresi i contatti, Manna è stato richiesto dall’allenatore salentino“.

Vedremo se toccherà all’ex commissario tecnico della nazionale rimpiazzare Calzona, sicuro partente. De Laurentiis lo voleva già dopo l’esonero di Rudi Garcia, però Conte non gradiva il fatto di subentrare a stagione in corso.