Inserimento a sorpresa: ora il Milan rischia di perderlo

L’attaccante è destinato a giocare ancora in Bundesliga. Il club finalista di Champions League sta spingendo per tesserarlo

Continua la caccia del Milan al nuovo attaccante. Il Diavolo a breve potrebbe depennare uno dei nomi sul proprio taccuino.

Stiamo parlando di Guirassy, che potrebbe continuare a giocare in Bundesliga. Il Borussia Dortmund, come racconta Matteo Moretto, sul proprio profilo X, sta spingendo per ingaggiarlo. Troppo ghiotta la clausola rescissoria da soli 17,5 milioni di euro.

I tedeschi, finalisti di Champions League, con il Real Madrid, vogliono dunque provare a mettere le mani sul centravanti, autore di 30 gol in 30 partite in stagione, che ha stregato proprio tutti. Guirassy è stato accostato anche al Bayern Monaco, oltre che a diversi club inglese, ma la pista Borussia Dortmund, oggi è quella che si scaldando di più.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’incontro a Casa Milan tra i dirigenti del Diavolo e quelli dello Stoccarda. Si è parlato chiaramente anche dell’attaccante, che piace tanto ai rossoneri, ma non è l’unico nome finito sul tavolo della trattativa.

In cima alla lista dei desideri del club rossonero continua comunque ad esserci un altro nome e non è quello di Guirassy. Stiamo chiaramente parlando di Joshua Zirkzee.

Caccia al bomber

L’attaccante del Bologna è il prescelto per rafforzare il reparto offensivo che da dopodomani sarà orfano di Olivier Giroud, che volerà in America per giocare con la maglia dei Los Angeles FC nella Major League Soccer.

Servirà così versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse del Bologna per acquistarlo, oltre a trovare un accordo con l’entourage dell’attaccante che spinge per portarlo in Inghilterra. Attenzione così all’Arsenal, oltre alla Juve, con Thiago Motta che potrebbe rappresentare chiaramente un fattore.

Altri profili seguiti dal Milan? Indubbiamente piace anche Benjamin Sesko, ma il costo del cartellino è sicuramente più alto rispetto a quello di Zirkzee. Trattare con il Lipsia, poi, non è certo facile. Servirebbero così sui 65 milioni di euro per portarlo a Milano.

Altri nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada sono quelli di Jonathan David, che potrebbe guadagnare posizioni con l’arrivo di Paulo Fonseca in panchina. Difficile, invece, l’acquisto di Gimenez, che non ha mai smesso di segnare con il Feyenoord. Piace parecchio, ma nel suo futuro sembra esserci la Premier League