Annuncio Lautaro e mazzata Inter: tifosi increduli

La delicata situazione societaria dell’Inter potrebbe fare una “vittima” illustre: arriva l’annuncio preoccupante su Lautaro Martinez

Dopo la grande gioia per il ventesimo scudetto, quello della seconda stella, conquistato con pieno merito, si va verso un futuro abbastanza incerto per l’Inter. La fine della stagione ha portato stravolgimenti abbastanza consistenti nel club nerazzurro, per il quale si apre una nuova fase societaria, con sviluppi tutti da scoprire e che potrebbero non risparmiare anche giocatori come Lautaro Martinez.

La famiglia Zhang non è riuscita a evitare il passaggio del club tra le mani del fondo americano Oaktree. Una svolta che preoccupa molto tutto l’ambiente, anche se i piani alti del fondo sembrerebbero intenzionati a garantire la continuità tecnica e sportiva della squadra campione d’Italia. Tradotto, lo staff dirigenziale sarà confermato e resterà al suo posto. Fiducia al tecnico Simone Inzaghi, ai vari Marotta, Ausilio, Baccin e altri.

Del resto, Oaktree, in prospettiva di una futura vendita che dovrebbe comunque avvenire, anche se non nell’immediato, non avrebbe interesse a far perdere il club di valore. E dunque la squadra dovrebbe rimanere altamente competitiva in Italia e in Europa. Ma certo, in questo momento lo scenario di qualche cessione top non si può escludere.

Fari puntati, da questo punto di vista, su Lautaro Martinez. Capitano e trascinatore dei nerazzurri verso il titolo, ma anche con un contratto in scadenza nel 2026. E con una trattativa per il rinnovo che sembra improvvisamente essersi complicata.

Inter, rinnovo di Lautaro Martinez a rischio: la rivelazione dell’agente

E’ quanto emerge dalle dichiarazioni del suo agente, Alejandro Camano, che a ‘FcInterNews’, in una intervista, ha spiegato come il futuro di Lautaro all’Inter non sia blindato.

Frasi che gettano i tifosi in allarme. Ecco cosa ha spiegato Camano: “Lui vuole restare con tutto se stesso all’Inter e anche il club vuole trattenerlo. Ma servirà trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. Ci vedremo con la dirigenza quando avranno sistemato le loro questioni interne del momento. Dovremo però parlare di che tipo di giocatore sia diventato oggi. L’ingaggio andrà adeguato, in Italia ci sono giocatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno”.

Camano chiarisce poi che al momento non si ragiona su una cessione e che non ci sono contatti con altri club. Ma di certo è una situazione che non fa dormire sonni tranquilli agli interisti.