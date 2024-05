Conferma ufficiale: “Il Milan mi ha cercato”

Un giocatore ha rivelato di essere stato effettivamente richiesto dal club rossonero, dove poi non è approdato: ecco il retroscena.

Le sessioni di calciomercato sono piene di operazioni che non si concretizzano e in questi anni al Milan ne abbiamo viste diverse. Nonostante forti interessamenti verso determinati giocatori, poi non si sono verificate le condizioni per arrivare a un accordo.

Tra gli affari non realizzati dal club di via Aldo Rossi c’è l’ingaggio di Nicolò Zaniolo. Non è un segreto che Paolo Maldini e Frederic Massara avessero pensato a lui quando erano ai vertici dell’area tecnico-sportivo rossonera. Sia nel mercato estivo 2022 che in quello invernale 2023 erano circolate notizie inerenti la loro volontà di portarlo a Milano, dove in passato aveva già indossato la maglia dell’Inter.

Zaniolo al Milan: era tutto vero

L’esterno offensivo 24enne era nella Roma e la sua situazione non era facile, perché il rinnovo del contratto non arrivava e c’erano critiche da parte dei tifosi. L’occasione più ghiotta per prenderlo si è verificata a gennaio 2023, però altre squadre hanno formulato offerte migliori e il Milan ha dovuto arrendersi. Alla fine è andato al Galatasaray, che poi lo ha ceduto in prestito all’Aston Villa per questa stagione.

Zaniolo in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha confermato di essere stato cercato da Maldini: “Sì, c’è stato decisamente qualcosa. E anche a distanza di un anno e mezzo, mi fa piacere. È un onore essere stato considerato all’altezza del Milan. Ci sono stati dei dialoghi, anche degli incontri, poi non se ne è fatto nulla. Succede spesso nel calcio“.

Il toscano classe 1999 non verrà riscattato dall’Aston Villa e farà ritorno, almeno momentaneamente, al Galatasaray. Il suo sogno è tornare in Italia, dove sembra essere la Fiorentina la società maggiormente interessata. Non risulta un interesse del Milan, che nel suo ruolo è già coperto.

Zaniolo non ha escluso di poter continuare la sua carriera in un campionato straniero: “Non so quante possibilità ci siano di tornare in Italia. Leggo dell’interesse della Fiorentina e mi fa piacere, ma è molto presto per sapere dove giocherò a luglio. La verità è che l’Italia mi manca, ma oggi è tutto possibile, in Italia o all’estero“.

L’ex Roma può essere un’occasione interessante per diverse squadre della Serie A, da capire quali saranno le richieste dal Galatasaray. Da non escludere un’operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto.